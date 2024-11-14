Ντικ Βαν Ντάικ: Ευτυχώς δεν θα δω όλη τη θητεία του Τραμπ

Σε μια δήλωση που δείχνει το σπινθηροβόλο του πνεύμα στα 98 του χρόνια, ο θρυλικός Αμερικανός ηθοποιός Ντικ Βαν Ντάικ (συμπρωταγωνιστής στην κλασική ταινία Μαίρη Πόπινς) προέβη σε μια αυτοσαρκαστική, αν και ολίγον τι... μακάβρια δήλωση.

Ερωτηθείς από την DailyMail.com αυτή την εβδομάδα εάν ο Ντόναλντ Τραμπ είναι «ικανός να κάνει την Αμερική μεγάλη ξανά», ο Βαν Ντάικ απάντησε: «Ευτυχώς δεν... θα είμαι κοντά για να ζήσω τα τέσσερα χρόνια (της θητείας)».

Ο Ντικ Βαν Ντάικ τάχθηκε προεκλογικά εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ, σε ένα βίντεο που ξεχείλιζε από πάθος. Είχε εκφράσει την υποστήριξή του για την υποψηφιότητα της Κάμαλα Χάρις.

Ο Βαν Ντάικ, ο οποίος κλείνει τα 99 τον επόμενο μήνα, έχει επικρίνει τον Τραμπ, αποκαλώντας τον «διαταραγμένο».

Τον Ιούνιο, ο νικητής του βραβείου Emmy σχολίασε την παγκόσμια κατάσταση, λέγοντας: «Είμαι πολύ, πολύ ανήσυχος. Χωρίς πλάκα, από κάθε άποψη».

Πηγή: skai.gr

