Λίβανος: Ο πρέσβης των ΗΠΑ υπέβαλε πρόταση κατάπαυσης του πυρός στον πρόεδρο της Βουλής

Η πρέσβειρα των ΗΠΑ στον Λίβανο Λίζα Τζόνσον υπέβαλε την Πέμπτη σχέδιο πρότασης για την κατάπαυση του πυρός στον πρόεδρο του κοινοβουλίου της χώρας Ναμπίχ Μπέρι με στόχο να σταματήσουν οι συγκρούσεις μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ, δήλωσαν δύο πολιτικές πηγές στο Reuters, χωρίς να αποκαλύψουν λεπτομέρειες.

Οι ΗΠΑ προσπάθησαν να μεσολαβήσουν για μια κατάπαυση του πυρός που θα τερμάτιζε τις εχθροπραξίες μεταξύ του συμμάχου τους Ισραήλ και της Χεζμπολάχ που υποστηρίζεται από το Ιράν, αλλά οι προσπάθειες δεν έχουν ακόμη αποφέρει καρπούς.

Το Ισραήλ ξεκίνησε μια ενισχυμένη αεροπορική και επίγεια εκστρατεία στα τέλη Σεπτεμβρίου μετά από διασυνοριακές συγκρούσεις παράλληλα με τον πόλεμο της Γάζας.

