Το FBI συνέλαβε έναν άνδρα από το Τέξας ως ύποπτο για υποστήριξη του ISIS και σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση σε αμερικανικό έδαφος.

Άνδρας από το Χιούστον συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα και κατηγορήθηκε ότι παρείχε υλική υποστήριξη στην τρομοκρατική οργάνωση ISIS, ανακοίνωσε την Πέμπτη η Εισαγγελία της Νότιας Περιφέρειας του Τέξας.

Ο Anas Said, 28 ετών, συνελήφθη στις 8 Νοεμβρίου και αργότερα κατηγορήθηκε για απόπειρα παροχής υλικής υποστήριξης στο Ισλαμικό Κράτος του Ιράκ και αλ-Σαμ, ή τρομοκρατική οργάνωση ISIS, σύμφωνα με τα αρχεία του ομοσπονδιακού δικαστηρίου. Αναμενόταν στο δικαστήριο την Πέμπτη το απόγευμα για ακρόαση κράτησης.

Με τη βοήθεια του αστυνομικού τμήματος του Χιούστον και του γραφείου του σερίφη της κομητείας Χάρις, μια έρευνα που διεξήχθη από την Κοινή Ομάδα Τρομοκρατίας του FBI του Χιούστον αποκάλυψε ότι ο Said φέρεται να έκανε προπαγάνδα, συμπεριλαμβανομένων βίντεο, για την τρομοκρατική οργάνωση.

Ο Said κατηγορείται ότι δημιούργησε και επεξεργάστηκε τουλάχιστον πέντε βίντεο και δύο εικόνες και τα διέδωσε σύμφωνα με τον Alamdar S. Hamdani, τον εισαγγελέα των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια του Τέξας.

Τα βίντεο απεικόνιζαν μεγάλες ομάδες ενόπλων ανδρών, μερικοί από τους οποίους συμμετείχαν σε ένοπλες μάχες, καθώς και φράσεις που εξυμνούν τον ISIS και φωτογραφίες που δείχνουν τον αριθμό των ανθρώπων που σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν στις επιχειρήσεις της ομάδας, σύμφωνα με εικόνες που παρέχονται σε έγγραφα κατηγορίας.

«Αυτοί που δημιουργούν προπαγάνδα για λογαριασμό χαρακτηρισμένης ξένης τρομοκρατικής οργάνωσης αποτελούν απειλές για την εθνική ασφάλεια», δήλωσε ο Alamdar S. Hamdani σε συνέντευξη Τύπου την Πέμπτη.

Η συμπεριφορά του Said άρχισε να κινητοποιείται προς τη βία μετά τις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, είπε ο Williams. Ο Said ισχυρίστηκε ότι είχε σκεφτεί να αναλάβει πιο άμεσες ενέργειες: συμπεριλαμβανομένης της αγοράς όπλου, του εντοπισμού στρατιωτικών κέντρων στρατολόγησης ή της επίθεσης στον αρχηγό μιας άγνωστης εβραϊκής οργάνωσης, σύμφωνα με δικαστικά αρχεία. Οι αρχές δεν παρείχαν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ανάπτυξης αυτών των σχεδίων. Η κατηγορία εναντίον του Said αφορά συγκεκριμένα βίντεο και εικόνες υπέρ του ISIS.

«Προσφέρει το σπίτι του ως ασφαλές καταφύγιο σε στελέχη του ISIS», είπε ο Ουίλιαμς την Πέμπτη. «Καυχιόταν ότι θα διέπραττε μια επίθεση τύπου 9/11 αν είχε μόνο τους πόρους και εξέφρασε την επιθυμία να ενταχθεί στον αμερικανικό στρατό μόνο και μόνο για να μπορέσει να επιτελέσει τον σκοπό του μόλις βρισκόταν στις τάξεις τους».

Αξιωματούχοι είπαν ότι ο Said ήρθε για πρώτη φορά στην προσοχή του FBI το 2017, όταν η υπηρεσία έλαβε μια πληροφορία ότι αγόραζε αυτοκόλλητα με εικόνες του ISIS. Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, πήρε συνέντευξη τουλάχιστον τέσσερις φορές το 2018.

Κατά τη διάρκεια μιας από αυτές τις συνεντεύξεις, ισχυρίστηκε ότι «άρχισε να πιστεύει στην ιδεολογία του ISIS», σύμφωνα με δικαστικά αρχεία.

Ο Said γεννήθηκε στο Χιούστον, αλλά πέρασε ένα μέρος της ζωής του στον Λίβανο, σύμφωνα με δικαστικά αρχεία.

Το FBI συνέχισε να παρακολουθεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Said για χρόνια. Τον Οκτώβριο του 2023, το FBI έλαβε πληροφορίες σχετικά με λογαριασμούς στο Facebook που χρησιμοποίησε ο Said, οι οποίες «έδειξαν ότι συνέχιζε να υποστηρίζει το ISIS και τις βίαιες επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν στο όνομά του». Οι πράκτορες εκτέλεσαν ένταλμα έρευνας στο σπίτι του τον Φεβρουάριο του 2024.

Οι πράκτορες είπαν ότι βρήκαν αρχεία προσπαθειών για τη δημιουργία και τη διάδοση προπαγάνδας ως αποτέλεσμα αυτής της αναζήτησης. Όταν ο Said, συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα, παραδέχτηκε ότι έκανε εικόνες και βίντεο για ένα άτομο που προσδιορίζεται ως «ο Σχεδιαστής» και ότι διέδιδε την προπαγάνδα σε κρυπτογραφημένα κανάλια, σύμφωνα με δικαστικά αρχεία.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο Said επισύρουν μέγιστη ποινή 20 ετών σε ομοσπονδιακή φυλάκιση και πιθανό μέγιστο πρόστιμο 250.000 δολαρίων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.