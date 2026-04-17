Πολύ γρήγορα φαίνεται πώς «κλονίστηκε» η χρησιμότητα της εφαρμογής επαλήθευσης ηλικίας που ετοιμάζει η ΕΕ, καθώς σύμφωνα με τα όσα επισημαίνουν ειδικοί, το κρίσιμο αυτό εργαλείο, που είναι στα σκαριά, είναι πολύ εύκολο να...παρακαμφθεί.

Αυτό συνέβη καθώς η ΕΕ αποφάσισε να δημοσιοποιήσει τον κώδικα της εφαρμογής και έτσι, όπως αναφέρει το Politico, οι ειδικοί κυβερνοασφάλειας που τον επεξεργάστηκαν διαπίστωσαν ότι ο διαθέσιμος κώδικας δεν ανταποκρίνεται στα αναμενόμενα πρότυπα ασφαλείας, αυτά που αρμόζουν σε ένα τόσο κρίσιμο εργαλείο...

Η ΕΕ βιάζεται να κυκλοφορήσει την εφαρμογή

Οι ανησυχίες που εκφράζονται σχετίζονται με το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει βάρος στην επίσπευση της κυκλοφορίας της εφαρμογής και έτσι δεν καταφέρνει να λύσει όλα τα τεχνικά προβλήματα που προκύπτουν, κάτι που ενδέχεται βέβαια και να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη των πολιτών σε μελλοντικά ψηφιακά πορτοφόλια ταυτότητας. Παράλληλα, ειδικοί προτείνουν να δημοσιοποιούνται και οι έλεγχοι ασφαλείας πριν από την επίσημη έναρξη, ώστε να αξιολογούνται καλύτερα οι κίνδυνοι και τα οφέλη.

Εν τω μεταξύ, η αντιπαράθεση που υπάρχει γύρω από την εφαρμογή αναδεικνύει βαθιές διαφωνίες για το πώς πρέπει να καθορίζεται η πρόσβαση των χρηστών στο διαδίκτυο, ιδίως σε πλατφόρμες όπως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή οι ιστοσελίδες ενηλίκων. Η ΕΕ και αρκετά κράτη-μέλη προωθούν μηχανισμούς επαλήθευσης ηλικίας, στο πλαίσιο πολιτικών προστασίας των ανηλίκων.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το ζήτημα απασχολεί την πολιτική ηγεσία, με τον Eμμάνεουελ Μακρόν να συγκαλεί τηλεδιάσκεψη ηγετών, με τη συμμετοχή, μεταξύ άλλων, της Ούρσουλα Φον ντερ Λάιερν, της Τζόρτζια Μελόνι και του Πέδρο Σάντσεθ.

Την ίδια στιγμή, χώρες όπως η Aυστραλία έχουν ήδη προχωρήσει σε αυστηρά μέτρα, απαγορεύοντας τη χρήση δημοφιλών πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης σε άτομα κάτω των 16 ετών.

Η ευρωπαϊκή εφαρμογή, που αναπτύσσεται από τη Scytáles και τη Deutsche Telekom, επιτρέπει την επιβεβαίωση ηλικίας μέσω διαβατηρίου, ταυτότητας ή αξιόπιστων παρόχων, όπως τράπεζες. Βασίζεται στη μέθοδο «zero-knowledge proof», ώστε να επιβεβαιώνεται η ηλικία χωρίς αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων.

Ένα VPN φαίνεται πώς αρκεί

Παρά τις διαβεβαιώσεις για προστασία της ιδιωτικότητας, επικριτές υποστηρίζουν ότι η τεχνολογία δεν είναι ακόμη επαρκώς ώριμη και ότι μπορεί εύκολα να παρακαμφθεί, για παράδειγμα μέσω VPN.

Περισσότεροι από 400 ειδικοί έχουν ζητήσει την αναστολή της εφαρμογής έως ότου υπάρξει επιστημονική συναίνεση για την αποτελεσματικότητα και την ασφάλειά της. Ευρωβουλευτές από διαφορετικές πολιτικές ομάδες κάνουν λόγο για βεβιασμένη διαδικασία υπό πολιτική πίεση, ενώ δεν λείπουν και οι έντονες επικρίσεις ότι η πρωτοβουλία ενέχει κινδύνους για την ιδιωτικότητα και ενδέχεται να οδηγήσει σε υπερβολικό έλεγχο του διαδικτύου.

Συνολικά, η συζήτηση αποτυπώνει τη δυσκολία να υπάρξει μια «ισοφάριση» ανάμεσα την προστασία των ανηλίκων και τη διασφάλιση των ψηφιακών δικαιωμάτων των πολιτών στην Ευρώπη.



Πηγή: skai.gr

