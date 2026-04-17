Ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, δήλωσε ότι μια 85χρονη Γαλλίδα χήρα Αμερικανού στρατιωτικού βετεράνου, η οποία βρισκόταν υπό κράτηση από τις μεταναστευτικές αρχές των ΗΠΑ, επέστρεψε στη χώρα της την Παρασκευή, 17 Απριλίου.

Πράκτορες της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE) συνέλαβαν τη Μαρί-Τερέζ Ρος στην Αλαμπάμα την 1η Απριλίου, αφού παρέμεινε στη χώρα πέραν της 90ήμερης βίζας της, σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ.

«Επέστρεψε στη Γαλλία σήμερα το πρωί, και αυτό αποτελεί ικανοποίηση για εμάς», δήλωσε ο Μπαρό σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη νότια πόλη Μονπελιέ.

Ο Μπαρό ανέφερε ότι δεν θα σχολιάσει τη συγκεκριμένη υπόθεση, αλλά τόνισε ότι ορισμένες από τις μεθόδους της ICE «δεν συνάδουν» με τα γαλλικά πρότυπα και «δεν είναι αποδεκτές για εμάς». Αναφέρθηκε επίσης σε «βία που προκάλεσε την ανησυχία μας», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Η Ρος κρατούνταν σε ομοσπονδιακό κέντρο κράτησης μεταναστών στη Λουιζιάνα.

Ήταν μεταξύ των χιλιάδων ατόμων που στοχοποιήθηκαν από τη μαζική πολιτική απελάσεων της κυβέρνησης Τραμπ, η οποία περιλάμβανε και τη σύλληψη συζύγων εν ενεργεία στρατιωτικών και βετεράνων των ΗΠΑ, οι οποίοι στο παρελθόν απολάμβαναν μεγαλύτερη επιείκεια βάσει πολιτικών που πλέον έχουν καταργηθεί.

Η Ρος παντρεύτηκε τον κάτοικο της Αλαμπάμα, Γουίλιαμ Ρος, τον Απρίλιο του περασμένου έτους, σύμφωνα με τα αρχεία γάμου της κομητείας Κάλχουν. Ο Ρος απεβίωσε τον Ιανουάριο, σύμφωνα με νεκρολογία της οικογένειάς του, όπου αναφέρεται ότι ήταν πρώην λοχαγός του Αμερικανικού Στρατού.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.