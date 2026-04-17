Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) χαιρέτισε την ανακοίνωση του Ιράν ότι ανοίγει τo Στενό του Ορμούζ.

«ΤΟ ΙΡΑΝ ΜΟΛΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΟΤΙ ΤΟ ΣΤΕΝΟ ΤΟΥ ΟΡΜΟΥΖ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΟ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ», έγραψε σε ανάρτησή του στο Truth Social με κεφαλαία γράμματα.

Νωρίτερα την Παρασκευή, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν ανακοίνωσε ότι η Τεχεράνη επιτρέπει την ασφαλή διέλευση πλοίων που συντονίζονται με τις αρχές της Ισλαμικής Δημοκρατίας, μετά τη διασφάλιση εκεχειρίας στον Λίβανο.

Πηγή: skai.gr

