Μακρόν: Άμεσο και άνευ όρων άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ από όλους

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν χαρακτήρισε «ενθαρρυντικές» τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το Στενό του Ορμούζ, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι απαιτείται «προσοχή».

Ο Μακρόν χαιρέτισε την ανακοίνωση του Ιράν για την επαναλειτουργία του θαλάσσιου διαύλου, σημειώνοντας ότι κινείται «προς τη σωστή κατεύθυνση», αλλά τόνισε πως οι χώρες που συμμετείχαν στη σημερινή συνάντηση δεν μπορούν να αποδεχθούν οποιαδήποτε «ιδιωτικοποίηση» του Στενού ή επιβολή διοδίων.

Ο Γάλλος πρόεδρος ανακοίνωσε επίσης ότι θα συγκροτηθεί μια «ουδέτερη και ανεξάρτητη αποστολή» με στόχο να διασφαλίσει ότι το Στενό του Ορμούζ θα παραμείνει ανοιχτό, ενώ προανήγγειλε νέα συνάντηση στο Λονδίνο την επόμενη εβδομάδα για το ίδιο ζήτημα.

Ο Μακρόν έκανε τις δηλώσεις αυτές μετά από συνέντευξη Τύπου, έπειτα από συνάντηση περίπου 40 χωρών που διοργάνωσαν από κοινού Γαλλία και Βρετανία, με στόχο να στείλουν μήνυμα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι στενοί σύμμαχοι είναι έτοιμοι να συμβάλουν στην αποκατάσταση της ελευθερίας ναυσιπλοΐας στον κρίσιμο θαλάσσιο διάδρομο, όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες.

«Όλοι ζητούμε την άμεση, άνευ όρων και πλήρη επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ από όλα τα μέρη. Ζητούμε την αποκατάσταση των συνθηκών ελεύθερης διέλευσης που ίσχυαν πριν από τον πόλεμο και τον πλήρη σεβασμό του δικαίου της θάλασσας», δήλωσε.

«Αντιτιθέμεθα σε οποιουσδήποτε περιορισμούς ή συστήματα συμφωνιών που στην πράξη θα συνιστούσαν απόπειρα ιδιωτικοποίησης του Στενού και φυσικά σε κάθε σύστημα διοδίων», πρόσθεσε.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.