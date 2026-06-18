Το στοίχημα αντιμετώπισης της ακρίβειας και ο «κουμπαράς» της ΔΕΘ

Της Δώρας Αντωνίου

Σε όλους τους τόνους η κυβέρνηση διαψεύδει ότι κινείται με προεκλογική διάθεση. Οι κινήσεις της όμως παραπέμπουν επίμονα σε προεκλογική στρατηγική. Αν ισχύει ότι δεν υπάρχει κανένας σχεδιασμός για πρόωρη προσφυγή στις κάλπες, ίσως επιδίωξη είναι να ενισχυθεί η δημοσκοπική εικόνα και να παγιωθεί η διαφορά της Ν.Δ. από τα υπόλοιπα κόμματα. Χθες η κυβέρνηση κινήθηκε σε δύο επίπεδα, που «μιλάνε» στην τσέπη των πολιτών. Εγκαινίασε τη νέα πλατφόρμα «PosoKanei», ως ένα εργαλείο που μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της ακρίβειας και την αποκλιμάκωση των τιμών στα βασικά καταναλωτικά αγαθά. Και παράλληλα, άνοιξε τον «κουμπαρά» της ΔΕΘ, με αναφορές στο πακέτο των μέτρων που θα ανακοινωθούν εκεί.

Όσον αφορά την προσπάθεια για αντιμετώπιση της ακρίβειας, η κυβέρνηση στρέφει τους προβολείς στο υπ’αριθμόν ένα πρόβλημα για τους πολίτες, που το βιώνουν στην καθημερινότητά τους. Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, έστειλε σαφές μήνυμα ιδιαίτερα προς τις πολυεθνικές εταιρείες ότι «αδικαιολόγητες τιμές, υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να γίνουν εύκολα ανεκτές, εάν δεν εξηγηθούν με απόλυτη σαφήνεια». Παράλληλα, περιέγραψε το σκεπτικό πίσω από την απόφαση να δημιουργηθεί και να ενεργοποιηθεί η συγκεκριμένη πλατφόρμα. «πιστεύω ότι και τα σούπερ μάρκετ και ο ανταγωνισμός θα αντιληφθούν ότι από τη στιγμή που υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια, έχουν και μεγαλύτερο κίνητρο να ενισχύσουν ακόμα περισσότερο τον ανταγωνισμό, γιατί πια ο πολίτης, ο καταναλωτής τους, θα γνωρίζει ότι ενδεχομένως μπορεί να βρει το ίδιο προϊόν κάπου αλλού φθηνότερα» τόνισε.

Η ακρίβεια παραμένει σε όλες τις δημοσκοπήσεις το κυρίαρχο πρόβλημα για την καθημερινότητα των πολιτών, οπότε είναι σαφές ότι αποτελεί κρίσιμο στοίχημα για την κυβέρνηση να αρχίσει να περνάει στην τελική τιμή των προϊόντων η αποκλιμάκωση που η μείωση των τιμών στα καύσιμα θα επιφέρει. Άλλωστε, όλο το προηγούμενο διάστημα η κυβέρνηση έκανε λόγο για εισαγόμενη ακρίβεια και μια κατάσταση που δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αλλά είναι διεθνής και έχει να κάνει με την εκτόξευση του ενεργειακού κόστους ως αποτέλεσμα του πολέμου στο Ιράν. Μόνο με αποκλιμάκωση των τιμών θα δικαιωθεί για το αφήγημα αυτό, αλλά και θα αποδείξει ότι είναι ουσιαστική η βούλησή της να μην επιτραπούν φαινόμενα κερδοσκοπίας να λειτουργήσουν στην αγορά.

Χθες άνοιξε και η συζήτηση για τον «κουμπαρά» της ΔΕΘ. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ τόνισε ότι «Στη ΔΕΘ θα ανακοινωθεί ένα σημαντικό πακέτο περαιτέρω μειώσεων φόρων. Ήδη υπάρχει ένας χώρος 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Μακάρι να αυξηθεί και λίγο παραπάνω, πάντοτε και με βάση τις οροφές δαπανών». Η κυβέρνηση αρχίζει σταδιακά να ανοίγει τα χαρτιά της, όσον αφορά τον προσανατολισμό που θα έχουν οι ανακοινώσεις στη ΔΕΘ. Και από τις χθεσινές δηλώσεις Μαρινάκη φαίνεται ότι η συνταγή θα παραμείνει ίδια με τα προηγούμενα χρόνια, με τη μεγαλύτερη βαρύτητα να δίνεται σε στοχευμένες φοροελαφρύνσεις. Είναι, άλλωστε, σταθερή η θέση της κυβέρνησης ότι με τον τρόπο αυτό ενισχύεται το εισόδημα των πολιτών. Το σενάριο επαναφοράς της 13ης σύνταξης, που είχε κυκλοφορήσει το τελευταίο διάστημα, έχει διαψευστεί. Αναμένεται ότι τις προσεχείς εβδομάδες θα αρχίσει να ξεκαθαρίζει ακόμα περισσότερο η εικόνα, και να γίνονται πιο συγκεκριμένα τα μέτρα που θα ανακοινωθούν. Είναι βέβαιο ότι αναζητούνται οι παρεμβάσεις που θα αφορούν όσο το δυνατόν μεγαλύτερες ομάδες του πληθυσμού.

Πηγή: skai.gr

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