Κούβα: Το Κομμουνιστικό Κόμμα εγκρίνει πακέτο μεταρρυθμίσεων για τη διεύρυνση της οικονομίας

Κορυφαίο όργανο του κυβερνώντος Κομμουνιστικού Κόμματος (ΚΚΚ) ενέκρινε πακέτο μεταρρυθμίσεων προς τη διεύρυνση της οικονομίας της αγοράς στη νήσο, ανέφερε χθες Τετάρτη η κρατική τηλεόραση της Κούβας, καθώς η χώρα της Καραϊβικής, υπό εντεινόμενη πίεση των ΗΠΑ, παραμένει αντιμέτωπη με βαθιά οικονομική κρίση.
«Η Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος ενέκρινε τις νέες προτάσεις οικονομικού και κοινωνικού μετασχηματισμού», ανέφερε η κρατική τηλεόραση, έπειτα από συνεδρίαση της ολομέλειας της ΚΕ για να συζητηθούν προτάσεις για περίπου 20 μεταρρυθμίσεις.
Τα μέτρα, που εισηγήθηκε η κυβέρνηση του προέδρου Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ, σκοπό έχουν να ανοίξουν περισσότεροι τομείς σε ιδιωτικές επενδύσεις, να προσελκυστούν κεφάλαια Κουβανών του εξωτερικού και να μειωθεί το μέγεθος του κράτους. Την υποστήριξή του στις μεταρρυθμίσεις εξέφρασε νωρίτερα ο πρώην πρόεδρος Ραούλ Κάστρο, 95 ετών, που διατηρεί επιρροή στα πολιτικά πράγματα της νήσου.
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