Μαζικές εκπτώσεις: Η Tesla «ξεστοκάρει» μετά τη ρήξη Μασκ-Τραμπ

Λίγες ώρες μετά τη δημόσια ρήξη του Ίλον Μασκ με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, η Tesla ανακοίνωσε σημαντικές εκπτώσεις στο μοντέλο Cybertruck.

Η εταιρεία ηλεκτρικών οχημάτων, την οποία ο Τραμπ χαρακτήρισε χθες ως «εταιρεία που δυσκολεύεται», ανακοίνωσε πως θα προσφέρει δάνεια μηδενικού επιτοκίου για όσους αγοράσουν το Cybertruck, σε μια προσπάθεια τόνωσης της ζήτησης, μετά την πτώση της μετοχής της κατά 14% την Πέμπτη.

Παρότι η Tesla παραμένει ο μεγαλύτερος προμηθευτής ηλεκτρικών οχημάτων στις ΗΠΑ, η δημοτικότητά της έχει μειωθεί σημαντικά τον τελευταίο χρόνο λόγω της στενής σχέσης του Μασκ με την κυβέρνηση Τραμπ. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η Tesla να ταυτιστεί με τους υποστηρικτές του Μασκ και του Τραμπ, οδηγώντας πολλούς επικριτές τους όχι μόνο να πουλήσουν τα αυτοκίνητά τους αλλά και - σε ορισμένες περιπτώσεις- να τα βανδαλίσουν. Τώρα, με τη ρήξη Μασκ–Τραμπ, ο διευθύνων σύμβουλος φαίνεται να έχει αποξενώσει και ένα άλλο σημαντικό πολιτικό κοινό, γεγονός που θα μπορούσε να επηρεάσει περαιτέρω τις πωλήσεις.

Το βράδυ της Πέμπτης, η Tesla ανακοίνωσε πως οι πελάτες που θέλουν να αγοράσουν το Cybertruck θα μπορούν να λάβουν δάνεια με 0% επιτόκιο (APR). Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό δίκτυο για ηλεκτρικά οχήματα Electrek, αυτό ισοδυναμεί με έκπτωση περίπου 10.000 δολαρίων στην τελική τιμή του οχήματος.

Η Tesla αντιμετωπίζει διαχρονικά δυσκολίες στην αποστολή του Cybertruck με τον ίδιο ρυθμό που διαθέτει άλλα μοντέλα της, παρά τον άμεσα αναγνωρίσιμο σχεδιασμό του οχήματος.

Τον Μάιο αποκαλύφθηκε ότι περισσότερες από 10.000 μονάδες Cybertruck παραμένουν απούλητες και βρίσκονται σε αποθέματα της εταιρείας, περιμένοντας αγοραστές, σύμφωνα με την ιστοσελίδα TeslaInfo.com.

Η ανακοίνωση έγινε μέσω ανάρτησης στον επίσημο λογαριασμό του Cybertruck, ενημερώνοντας τους πελάτες ότι για να επωφεληθούν από το άτοκο δάνειο, πρέπει να ολοκληρώσουν την αγορά έως τις 30 Ιουνίου.

Η ανάρτηση ήρθε λίγες ώρες μετά τη βουτιά της μετοχής της Tesla, η οποία σημείωσε διψήφια πτώση, στον απόηχο της σύγκρουσης του Ίλον Μασκ με τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος απείλησε να «τερματίσει» τα κρατικά συμβόλαια με τις εταιρείες του Μασκ.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.