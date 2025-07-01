Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και ακόμη 35 άλλοι τραυματίστηκαν σε επίθεση ουκρανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους σε εργοστάσιο στη ρωσική πόλη Ιζέφσκ, όπως ανέφερε ο περιφερειακός κυβερνήτης Αλεξάντερ Μπρετσάλοφ στο κανάλι του στο Telegram την Τρίτη.

Ο Μπρετσάλοφ δεν κατονόμασε την εγκατάσταση που στοχεύθηκε, αλλά ένας Ουκρανός αξιωματούχος δήλωσε νωρίτερα στο Reuters ότι τουλάχιστον δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεγάλου βεληνεκούς της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας έπληξαν το εργοστάσιο Kupol, το οποίο κατασκευάζει μη επανδρωμένα αεροσκάφη και συστήματα αεράμυνας προκαλώντας πυρκαγιά.

Μια στήλη μαύρου καπνού υψώθηκε στον ουρανό από το σημείο της πυρκαγιάς σε ένα σύμπλεγμα κτιρίων όπως φαίνεται σε βίντεο που μοιράστηκε ο Ουκρανός αξιωματούχος, ο οποίος είπε ότι οι εγκαταστάσεις παραγωγής και οι αποθήκες του εργοστασίου είχαν πληγεί.

Ο Μπρετσάλοφ είπε ότι είχε ενημερώσει τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν για το περιστατικό.

Η Kupol είναι μια επιχείρηση έρευνας και ανάπτυξης και μέρος του κρατικού αμυντικού ομίλου Almaz-Antey.

Πηγή: skai.gr

