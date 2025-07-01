Πολωνία: Ανακοίνωσε συνοριακούς ελέγχους στα σύνορα με Γερμανία και Λιθουανία

Προσωρινούς συνοριακούς ελέγχους στα σύνορα με τη Γερμανία και τη Λιθουανία ανακοίνωσε την Τρίτη ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ.

Οι προσωρινοί συνοριακοί έλεγχοι θα τεθούν σε ισχύ από τις 7 Ιουλίου δήλωσε ο Τουσκ.

Η Βαρσοβία είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να κλείσει τα σύνορα με τη Γερμανία, εάν οι γερμανικές αρχές συνεχίσουν να επιστρέφουν παράνομους μετανάστες στη Βαρσοβία.

«Έχω ξεκάθαρα δηλώσει στη γερμανική πλευρά ότι ο κύριος προορισμός των μεταναστών είναι η Γερμανία, όχι η Πολωνία, αλλά τώρα τους στέλνουν σε εμάς. Αν συνεχιστεί αυτή η πρακτική, είμαι έτοιμος να κλείσω τα σύνορα» είχε διαμηνύσει προ μηνός ο Πολωνός πρωθυπουργός.

«Το έχω καταστήσει σαφές στις γερμανικές αρχές: αν συνεχίσετε να στέλνετε μετανάστες στη χώρα μας, θα συμμορφωθούμε με το άρθρο 72 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ενεργοποιήσω το περιεχόμενό του. Το άρθρο αυτό παρέχει το δικαίωμα προσωρινής αναστολής των υποχρεώσεων έναντι της ΕΕ... θέλουμε να το καταλάβουν και να το κατανοήσουν», τόνισε ο Τουσκ.

Πηγή: skai.gr

