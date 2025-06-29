Το αμφιλεγόμενο φορολογικό νομοσχέδιο του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, ξεπέρασε ένα βασικό διαδικαστικό εμπόδιο στη Γερουσία των ΗΠΑ αργά το βράδυ του Σαββάτου, ωθώντας το τεράστιο πακέτο δαπανών, ένα βήμα πιο κοντά στην επικύρωσή του, σύμφωνα με το CNBC.

Η ψηφοφορία επί της πρότασης να προχωρήσει η τελική συζήτηση επί του νομοσχεδίου πέρασε με 51 ναι και 49 όχι. Κάθε Δημοκρατικός και δύο Ρεπουμπλικάνοι, οι Σεν. Thom Tillis, N.C., και Rand Paul, Ky., ψήφισαν κατά.

Η ψηφοφορία διήρκεσε ώρες και το νομοσχέδιο πέρασε μόνο αφού τρεις Ρεπουμπλικάνοι που κρατούσαν αρνητική στάση - οι Sens. Mike Lee από τη Γιούτα, Rick Scott από τη Φλόριντα και Cynthia Lummus από το Wyoming - αναδιπλώθηκαν και ψήφισαν ναι.

Ο γερουσιαστής Ρον Τζόνσον, ένας από τους μεγαλύτερους επικριτές του νομοσχεδίου, άλλαξε τελικά την ψήφο του από «όχι» σε «ναι». Αυτή η πρόσθετη ψήφος των Ρεπουμπλικάνων έδωσε στο νομοσχέδιο 51 «ναι», οπότε ο αντιπρόεδρος JD Vance δεν χρειάστηκε να ψηφίσει για να σπάσει την ισοψηφία.

Το αποτέλεσμα ήταν μια νίκη για τον ηγέτη της ρεπουμπλικανικής πλειοψηφίας John Thune, S.D., ο οποίος έχει δεσμευτεί να παραδώσει το νομοσχέδιο στον Tραμπ για την υπογραφή του μέχρι τις 4 Ιουλίου.

Όμως, οι ώρες αβεβαιότητας και οι διαμάχες της τελευταίας στιγμής υπογραμμίζουν την δύσκολη πορεία του αμφιλεγόμενου πακέτου.

Η προκαταρκτική ψηφοφορία του Σαββάτου προετοιμάζει την τελική ψηφοφορία στη Γερουσία για το νομοσχέδιο που πιθανότατα θα γίνει κάποια στιγμή την Κυριακή ή τη Δευτέρα.

Σήμερα ή αύριο η τελική ψηφοφορία

Οι Δημοκρατικοί, με επικεφαλής τον ηγέτη της μειοψηφίας στη Γερουσία Τσακ Σούμερ, επιβάλλουν να διαβαστεί δυνατά το νομοσχέδιο των 940 σελίδων μόλις οδηγηθεί σε πλήρη συζήτηση στο βήμα της Γερουσίας την Κυριακή.

«Θα είμαστε εδώ όλη τη νύχτα, αν αυτό χρειάζεται για να το διαβάσουμε», έγραψε ο Σούμερ το Σάββατο στο X.

Αν και το πακέτο δεν μπορεί να περάσει επισήμως από τη Γερουσία μέχρι την τελική ψηφοφορία, η προκαταρκτική ψηφοφορία θεωρήθηκε μεγάλη δοκιμασία για τον Thune.

Η ψηφοφορία έρχεται μετά από εβδομάδες αναταραχής και έντασης σχετικά με το τεράστιο πακέτο που αποκάλυψε «πικρές» πολιτικές διαφωνίες.

Το σαρωτικό πακέτο εσωτερικής πολιτικής θα πρέπει επίσης να περάσει και πάλι από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, η οποία μόλις τον περασμένο μήνα πέρασε οριακά τη δική της εκδοχή του νομοσχεδίου.

Ορισμένοι Ρεπουμπλικάνοι της Βουλής έχουν ήδη εκφράσει την αντίθεσή τους σε βασικά στοιχεία της έκδοσης του νομοσχεδίου της Γερουσίας -κυρίως σε βαθιές περικοπές στο Medicaid-, γεγονός που πιθανώς προοιωνίζει μια «στενή» ψηφοφορία στην κάτω βουλή.

Τόσο ο Thune όσο και ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Mike Johnson, διαθέτουν ισχνή πλειοψηφία στα αντίστοιχα σώματα, πράγμα που σημαίνει ότι μπορούν να χάσουν την υποστήριξη μόνο ενός μικρού αριθμού Ρεπουμπλικανών βουλευτών για να περάσουν το πακέτο με κομματική ψηφοφορία.

Εν τω μεταξύ, ο Τραμπ συνεχίζει να παροτρύνει τους νομοθέτες να περάσουν το πακέτο πριν από την προθεσμία της 4ης Ιουλίου.

«Ο πρόεδρος Τραμπ έχει δεσμευτεί να τηρήσει τις υποσχέσεις του και η αποτυχία να περάσει αυτό το νομοσχέδιο θα ήταν η απόλυτη προδοσία», ανέφερε ο Λευκός Οίκος σε δήλωσή του το Σάββατο.

Πηγή: skai.gr

