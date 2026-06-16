Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Νομίζω ότι είναι επίσης πολύ σημαντικό να στείλουμε ένα μήνυμα ότι οι πολίτες πρέπει να εμπιστεύονται την πρωτοβάθμια περίθαλψη, τα κέντρα υγείας, και όταν αυτά εφημερεύουν και για τα επείγοντα περιστατικά

Ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους σημείωσε από την πλευρά του: «Βρισκόμαστε στο κέντρο υγείας Βάρης, ένα ακόμη ανακαινισμένο κέντρο υγείας, με χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, προϋπολογισμού 1,5 εκατομμυρίων»

«Είχαμε τη χαρά να υποδεχτούμε τον κ. πρωθυπουργό σήμερα, που επισκέφθηκε κρίσιμες υποδομές της πόλης, όπως το κέντρο υγείας, όπως το υπό κατασκευή ρέμα του Κόρμπι, αλλά και την πολιτική προστασία με τους δημοτικούς υπαλλήλους και τους εθελοντές, όπως επίσης όλη τη δύναμη που έχουμε σε οχήματα και σε τεχνολογία»

Το Κέντρο Υγείας Βάρης, το οποίο ανακαινίστηκε πλήρως με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ ταυτόχρονα αυξήθηκε σημαντικά το προσωπικό του, επισκέφθηκε το απόγευμα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Συνοδευόμενος από τον υφυπουργό Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέους και τον δήμαρχο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης Γρηγόρη Κωνσταντέλο, ο πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις από τη διευθύντρια του κέντρου, Μαρία Κραββαρίτου, και είχε τη δυνατότητα να συνομιλήσει με το προσωπικό αλλά και πολίτες.

Σημειώνεται ότι η μονάδα της Βάρης συγκαταλέγεται στα 156 κέντρα υγείας που αναβαθμίζονται ανά την Ελλάδα, παράλληλα με περισσότερα από 90 δημόσια νοσοκομεία, στο πλαίσιο του σχεδιασμού για την ουσιαστική βελτίωση της πρωτοβάθμιας περίθαλψης και του ΕΣΥ ευρύτερα.

Το κέντρο της Βάρης διαθέτει τμήμα επειγόντων, ακτινοδιαγνωστικό και τμήμα υπερήχων, εργαστηριακό τομέα και εξειδικευμένα ιατρεία, ενώ το προσωπικό του έχει ενισχυθεί κατά 23% σε σύγκριση με το 2019, αριθμώντας πλέον σχεδόν 50 άτομα.

Με χρηματοδότηση από το ΤΑΑ έγιναν έργα ανακαίνισης, εκσυγχρονισμού και ενεργειακής αναβάθμισης στο κτήριο έκτασης 1.200 τ.μ.

Όπως επισημάνθηκε κατά την ξενάγηση, η επισκεψιμότητα του κέντρου υγείας ήταν πέρυσι αυξημένη κατά 19% συγκριτικά με το 2019 και μόνο την περασμένη χρονιά δέχθηκε 37.264 επισκέψεις.

Ολοκληρώνοντας την επίσκεψη στο κέντρο υγείας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε σε δήλωσή του: «Στην αρχή της θητείας μας είχαμε θέσει ως κεντρικό στόχο να αξιοποιήσουμε τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης για να κάνουμε τη μεγαλύτερη παρέμβαση στις υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας από συστάσεώς του. Και εδώ, το κέντρο υγείας Βάρης είναι ένα μόνο παράδειγμα από τα 156 κέντρα υγείας τα οποία ανακατασκευάζονται πλήρως, με ευρωπαϊκούς πόρους.

Ένα κέντρο υγείας το οποίο χρονολογείται από το 1989, ήταν σε μία προβληματική κατάσταση, έγινε πρακτικά καινούργιο, εξοπλίστηκε και έχει τη δυνατότητα σήμερα να παρέχει ποιοτική πρωτοβάθμια περίθαλψη σε δεκάδες χιλιάδες κατοίκους, δήμαρχέ μου, της ευρύτερης περιοχής.

Θέλω να πω ένα ξεχωριστό ευχαριστώ στους γιατρούς, τους νοσηλευτές, σε όλο το διοικητικό προσωπικό. Εσείς είστε που κρατάτε το Εθνικό Σύστημα Υγείας όρθιο.

Γνωρίζουμε καλά τι έχουμε κάνει. Γνωρίζουμε καλά πού υπάρχουν τυχόν ελλείψεις. Δεν κρύβουμε τα προβλήματα κάτω από το χαλί. Γνωρίζουμε ότι έχουμε ζητήματα ως προς τη στελέχωση όσον αφορά τους νοσηλευτές, γι' αυτό και έχουμε κάνει και σημαντικές κινήσεις για να κάνουμε το επάγγελμα του νοσηλευτή πιο ελκυστικό από ό,τι είναι σήμερα.

Και θα εξακολουθούμε να αγωνιζόμαστε για να αναβαθμίζουμε συνέχεια το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο έχει κάνει πολύ, πολύ σημαντικά βήματα προόδου.

Νομίζω ότι είναι επίσης πολύ σημαντικό να στείλουμε ένα μήνυμα ότι οι πολίτες πρέπει να εμπιστεύονται την πρωτοβάθμια περίθαλψη, τα κέντρα υγείας, και όταν αυτά εφημερεύουν και για τα επείγοντα περιστατικά. Έχετε τη δυνατότητα εδώ να περιθάλψετε τους συμπολίτες, όπως το κάνετε, τις έξι μέρες την εβδομάδα που εφημερεύετε, και αν προφανώς χρειαστεί, μπορείτε πάντα να κάνετε διακομιδή σε κάποιο μεγαλύτερο νοσοκομείο.

Οπότε, κι εδώ, ακόμα μία εικόνα από ένα Εθνικό Σύστημα Υγείας το οποίο αλλάζει, προς όφελος και των εργαζόμενων στο ΕΣΥ, γιατί προφανώς και για εσάς είναι πολύ σημαντικό να εργάζεστε σε έναν σύγχρονο ευχάριστο χώρο, αλλά κυρίως των πολιτών, που εξακολουθούν να εμπιστεύονται το Εθνικό Σύστημα Υγείας και να του δίνουν πολύ υψηλούς βαθμούς ικανοποίησης σε σχέση με την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών».

Ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους σημείωσε από την πλευρά του: «Βρισκόμαστε στο κέντρο υγείας Βάρης, ένα ακόμη ανακαινισμένο κέντρο υγείας, με χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, προϋπολογισμού 1,5 εκατομμυρίων.

Ένα κέντρο υγείας που χτίστηκε το 1989 και παραδίδεται τώρα πλήρως ανακαινισμένο, αλλά, το σημαντικότερο, με μια πολύ καλή στελέχωση και εξαιρετικούς γιατρούς, εξαιρετικούς συναδέλφους, οι οποίοι καλύπτουν όλες τις βασικές λειτουργίες και ένα ακτινολογικό, κ. πρόεδρε, το οποίο είχε να λειτουργήσει από το 2001 και επαναλειτούργησε τα τελευταία τρία χρόνια. 'Αρα, λειτουργούμε εδώ και ακτινολογικό και υπέρηχο, μηχάνημα».

Η διευθύντρια του κέντρου υγείας Μαρία Κραββαρίτη ανέφερε: «Χαιρόμαστε πάρα πολύ που μας επισκεφθήκατε, να δείτε από κοντά ένα έργο που είχαμε τη χαρά να εγκαινιάσουμε φέτος, να αναβαθμιστεί τόσο ενεργειακά όσο και λειτουργικά και να αυξηθεί η επισκεψιμότητά του.

Ελπίζουμε και στο μέλλον να διατηρηθεί αυτό το έργο, να αυξηθεί και το προσωπικό. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε άμεσες ανάγκες ιδιαίτερες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επίσκεψή σας».

Αντιπλημμυρικά έργα στο ρέμα Κόρμπι

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε τα υπό εκτέλεση αντιπλημμυρικά έργα στο ρέμα Κόρμπι και ενημερώθηκε από τον περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά και τον δήμαρχο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης Γρηγόρη Κωνσταντέλλο για την πορεία των εργασιών.

Οι παρεμβάσεις αφορούν στην κατασκευή αντιπλημμυρικών υποδομών μήκους 2.840μ., από τη Λεωφόρο Βάρης-Κορωπίου έως την εκβολή στη Βάρκιζα, συνολικού προϋπολογισμού 24 εκατομμυρίων ευρώ, στο πλαίσιο του σχεδιασμού για την προστασία της νότιας Αττικής.

Συνάντηση με κλιμάκιο εθελοντών και εργαζόμενους για τη δασοπυρόσβεση

Ολοκληρώνοντας την επίσκεψή του στην περιοχή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με εθελοντές πυροσβέστες, πυροφύλακες και οδηγούς οχημάτων πολιτικής προστασίας, αλλά και μέλη του τμήματος πολιτικής προστασίας του δήμου, στο δημαρχείο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης.

Ο πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να επισκεφθεί και το επιχειρησιακό κέντρο παρακολούθησης, που βρίσκεται στον ίδιο χώρο, όπου ενημερώθηκε για τη λειτουργία των drones στο πεδίο και την αποτελεσματικότητα τους στην έγκαιρη ανίχνευση πυρκαγιών, ώστε να γίνει άμεσα η πρώτη προσβολή.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης επισημάνθηκε η σημασία των δημοτικών τμημάτων πολιτικής προστασίας και των εθελοντών στην αντιμετώπιση πυρκαγιών, καθώς συνδράμουν ιδιαίτερα στο έργο του πυροσβεστικού σώματος, η δύναμη του οποίου υπερβαίνει πλέον τα 18.800 άτομα.

Ολοκληρώνοντας την επίσκεψή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον δήμαρχο, αλλά και όλο του το επιτελείο, τους υπαλλήλους της πολιτικής προστασίας αλλά κυρίως τους εθελοντές του δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης για την πραγματικά εξαιρετική δουλειά την οποία έχουν κάνει τα τελευταία χρόνια στον τομέα της πολιτικής προστασίας.

Ο δήμαρχος ήταν ο πρώτος ο οποίος χρησιμοποίησε τεχνολογίες σύγχρονες, εναέριας επιτήρησης με drones, για να μπορεί να παρακολουθεί 24 ώρες το εικοσιτετράωρο τι γίνεται στον Υμηττό και στα όρια του Δήμου του.

Πρέπει να πω ότι είναι αυτός ο οποίος μας άνοιξε και τα μάτια στην πολιτική προστασία, έτσι ώστε σήμερα να έχουμε 130 τέτοια συστήματα ανεπτυγμένα σε όλη τη χώρα, τα οποία κάνουν τεράστια διαφορά ως προς τον γρήγορο εντοπισμό δασικών πυρκαγιών και μας δίνουν τη δυνατότητα να μπορούμε να παρεμβαίνουμε σε ελάχιστα λεπτά, με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα και προφανώς με πολύ μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.

Η φροντίδα του περιβάλλοντος και ειδικά των περιαστικών δασών του Λεκανοπεδίου αποτελεί για την κυβέρνησή μας πρώτη προτεραιότητα. Θέλω να εξάρω την εξαιρετική συνεργασία την οποία έχουμε με την Τοπική Αυτοδιοίκηση Α' και Β' βαθμού. Μαζί συνεργαζόμαστε, έχουμε βάλει, νομίζω, το πλαίσιο πια για μια τελείως διαφορετική πολιτική προστασία σε σχέση με αυτήν την οποία ξέραμε. Αλλά προφανώς τίποτα δεν μπορεί να γίνει σε κεντρικό επίπεδο χωρίς τη συνεργασία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, χωρίς τους ανθρώπους που ξέρουν, αγαπούν και ζουν με το βουνό σε καθημερινή βάση.

Εύχομαι, λοιπόν, το φετινό καλοκαίρι να είναι όσο το δυνατόν πιο ανώδυνο. Ξέρουμε ότι πάντα θα έχουμε πυρκαγιές στη χώρα μας και έχουμε ένα χρέος: κάθε χρόνο να βελτιώνουμε κι άλλο την επιχειρησιακή μας ετοιμότητα. Κάτι το οποίο ο δήμος, αγαπητέ Γρηγόρη, το κάνει σε υπερθετικό βαθμό.

Οπότε και πάλι συγχαρητήρια. Και πολλά συγχαρητήρια στις κυρίες και στους κυρίους -και κυρίως στους εθελοντές μας- στους οποίους οφείλουμε πολλά. Οφείλω να πω ότι για πρώτη φορά τους καταγράψαμε, τους πιστοποιήσαμε σε εθνικό επίπεδο και τους υποστηρίζουμε στο μέτρο του εφικτού, γιατί είναι πραγματικά πολύτιμοι αρωγοί στην προσπάθεια την οποία κάνουμε».

Από την πλευρά του ο δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλλος ανέφερε: «Είχαμε τη χαρά να υποδεχτούμε τον κ. πρωθυπουργό σήμερα, που επισκέφθηκε κρίσιμες υποδομές της πόλης, όπως το κέντρο υγείας, όπως το υπό κατασκευή ρέμα του Κόρμπι, αλλά και την πολιτική προστασία με τους δημοτικούς υπαλλήλους και τους εθελοντές, όπως επίσης όλη τη δύναμη που έχουμε σε οχήματα και σε τεχνολογία.

Θεωρούμε ότι η επένδυση στο περιβάλλον μέσω της πολιτικής προστασίας είναι απόδειξη ανθεκτικότητας. Η ανθεκτικότητα είναι το μεγάλο ζητούμενο για την επόμενη μέρα. Επενδύουμε ίδιους πόρους, κυρίως, αλλά και ευρωπαϊκά προγράμματα προς αυτή την κατεύθυνση και θεωρούμε ότι αν καταφέρουμε σήμερα να δείξουμε πώς μπορεί να γίνει η όλη διαδικασία της πολιτικής προστασίας με εύκολο, γρήγορο και αποτελεσματικό τρόπο, προσδίδουμε στο περιβάλλον μέλλον, άρα οξυγόνο στα παιδιά μας».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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