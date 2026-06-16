Ισοπαλία μπάλας-πολιτικής στο πρώτο ματς του Ιράν

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο αγώνας Ιράν-Νέας Ζηλανδίας στο Μουντιάλ του Λος Άντζελες ολοκληρώθηκε με ισοπαλία 2-2, αντικατοπτρίζοντας και την πολιτικά έντονη ατμόσφαιρα γύρω από τον αγώνα.

Πριν και μετά τον αγώνα, υπήρξαν διαμαρτυρίες από αντιπάλους του ιρανικού καθεστώτος που ζητούσαν την αποβολή της ομάδας από τη διοργάνωση.

Παρά την απαγόρευση της FIFA, η προεπαναστατική σημαία του Ιράν με το λιοντάρι και το σπαθί εμφανίστηκε στο στάδιο, με ορισμένες σημαίες να κατασχέθηκαν από τις αρχές ασφαλείας.

Ένα δικαστήριο στο Λος Άντζελες είχε παραχωρήσει στη FIFA την εξουσία να απαγορεύσει την παρουσία της συγκεκριμένης σημαίας στα γήπεδα.»

Σχεδόν ταυτόχρονα με την άφιξη της ιρανικής ομάδας, ο Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε μήνυμα στο διαδίκτυο καλώντας για «κατάπαυση του πυρός», πιθανόν με στόχο την αποφόρτιση του πολιτικού κλίματος πριν την πρώτη εμφάνιση του Ιράν στη διοργάνωση.

Στην αναμέτρηση απέναντι στη Νέα Ζηλανδία στο Λος Άντζελες ήταν πολλές οι στιγμές που το ποδόσφαιρο πέρασε σε δεύτερη μοίρα, αφήνοντας το προβάδισμα στην πολιτική. Ίσως τελικά να μην ήταν και τόσο σύμπτωση.

Σχεδόν ταυτόχρονα με την προσγείωση των μελών της ομάδας του Ιράν στο αεροδρόμιο του Λος Άντζελες, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέβαζε το «ιστορικό» μήνυμά του στο διαδίκτυο: «Πλοία όλου του κόσμου ανάψτε τις μηχανές σας, αφήστε το πετρέλαιο να ρέει!» έγραψε, προαναγγέλλοντας την κατάπαυση του πυρός. Ίσως με αυτόν τον τρόπο να ήθελε και να αποφορτίσει το κλίμα πριν από την πρώτη εμφάνιση της εθνικής ομάδας του Ιράν στο Μουντιάλ.

Η μάχη της σημαίας

Tελικά τo πολιτικά φορτισμένο παιχνίδι της ομάδας απέναντι στη Νέα Ζηλανδία έληξε ισόπαλο 2-2, με τους Ιρανούς να καταφέρνουν να ισοφαρίσουν δύο φορές. Εξίσου ισόπαλη θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και η αναμέτρηση μπάλας και πολιτικής, που προηγήθηκε, αλλά και ακολούθησε της αναμέτρησης. Πριν από τον αγώνα υπήρξαν κάποιες διαμαρτυρίες εκτός του γηπέδου από αντιπάλους του καθεστώτος που ζητούσαν την αποβολή της ομάδας από τη διοργάνωση, ενώ παρά την απαγόρευση της FIFA, η προεπαναστατική σημαία της χώρας με το λιοντάρι με το σπαθί μπροστά από έναν ήλιο εμφανίστηκε επανειλημμένα στο στάδιο. Κάποιες κατασχέθηκαν από τους υπαλλήλους ασφαλείας. Ένα δικαστήριο στο Λος Άντζελες είχε χορηγήσει στη FIFA την εξουσία να απαγορεύσει την εμφάνιση της σημαίας στα γήπεδα.



Η Ιρανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία είχε απειλήσει με αποχώρηση από τον αγώνα εάν εκφράζονταν πολιτικές διαμαρτυρίες στο στάδιο. Επίσης υπήρξαν και αποδοκιμασίες κατά τη διάρκεια ανάκρουσης του ιρανικού εθνικού ύμνου. Υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι ιρανικής καταγωγής που ζουν στην περιοχή και κάποιοι από αυτούς ήρθαν να υποστηρίξουν την ομάδα, ανεξαρτήτως του αν συμφωνούν ή όχι με το θεοκρατικό καθεστώς.

Ικανοποίηση Ινφαντίνο με τον εαυτό του

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, ο οποίος ήταν παρών στον αγώνα στο Λος Άντζελες, επαίνεσε τη συμμετοχή του Ιράν ως απόδειξη της επιτυχίας της ομοσπονδίας του στη διαχείριση σύνθετων πολιτικών ζητημάτων. Όπως είχε πει πριν από μερικές ημέρες, ήταν αποφασισμένος να «παραλάβει την ομάδα με λεωφορείο από την Τεχεράνη», εάν χρειαζόταν, και να την φέρει αυτός στο γήπεδο. Δεν μπορεί να φανταστεί, όπως είπε, «ποιος άλλος θα μπορούσε να κάνει δυνατή τη συμμετοχή του Ιράν υπό αυτές τις συνθήκες». Ο Τραμπ τότε είχε δημόσια συμβουλεύσει την ομάδα να μην ταξιδέψει στο Παγκόσμιο Κύπελλο και είχε δηλώσει ότι «δεν τον ένοιαζε» αν το Ιράν θα συμμετείχε ή όχι.



Ο προπονητής του Ιράν, Αμίρ Γκαλενoέι, πάντως δεν έδειξε και τόσο ενθουσιασμένος από την όλη διαδικασία και επέκρινε το γεγονός ότι η ομάδα του έπρεπε να επιστρέψει αμέσως μετά το ματς στο προπονητικό της κέντρο, στην Τιχουάνα στο Μεξικό. «Αυτό είναι πολύ περίεργο. Είναι σαν άλλοι να κάνουν σχέδια για εμάς. Θέλαμε να μείνουμε εδώ για δύο νύχτες, για αποθεραπεία. Αλλά δεν μας το επέτρεψαν. Καμία ομάδα δεν έχει πιεστεί όπως η δική μας». Παραδέχτηκε επίσης ότι τα ταξιδιωτικά προβλήματα φυσικά και έχουν αντίκτυπο στην απόδοση της ομάδας.

«Εξόριστοι» στο Μεξικό

Η Ομοσπονδία αναγκάστηκε να μεταφέρει το προπονητικό της «στρατόπεδο» από την Αριζόνα των ΗΠΑ στην Τιχουάνα του Μεξικού. Οι προγραμματισμένοι φιλικοί αγώνες με το Πουέρτο Ρίκο και τη Γρενάδα ακυρώθηκαν, πράγμα που σημαίνει ότι το Ιράν ξεκίνησε το Παγκόσμιο Κύπελλο χωρίς ανάλογο «τεστ». Επιπλέον, τα εισιτήρια που είχε διαθέσει το Ιράν για τους οπαδούς του ανακλήθηκαν, ενώ σε 15 μέλη της αποστολής δεν χορηγήθηκαν τελικά βίζες εισόδου στις ΗΠΑ. Ο επικεφαλής της αποστολής του Ιράν, Μαχντί Μοχάμεντ Νάμπι, δήλωσε στο Reuters ότι κατά την άποψή του, ο Ινφαντίνο δεν τήρησε την υπόσχεσή του να παραχωρήσει στην Ιρανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου απεριόριστη πρόσβαση για τους αγώνες της ομάδας. Ο Ναμπί είπε ότι δεν είχε βιώσει ποτέ «τέτοια έλλειψη συντονισμού» σε Παγκόσμιο Κύπελλο.



Η Ιρανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία χρησιμοποίησε το τουρνουά για να στείλει και αυτή τα δικά της μηνύματα. Το #168 ήταν ένα hashtag που χρησιμοποιήθηκε σε μια ανάρτηση στο Instagram, όταν ανακοινώθηκε η αναχώρηση της ομάδας για τις ΗΠΑ. Οι παίκτες εμφανίστηκαν στην πρώτη τους διαδρομή προς το προπονητικό κέντρο στο Μεξικό με καρφίτσες στο πέτο, που έφεραν το #168. Αυτός είναι ο αριθμός των θυμάτων μιας αμερικανικής επίθεσης σε ένα σχολείο κοριτσιών στο Μινάμπ στην Τεχεράνη, στο Ιράν.

Θα συγκρουστούν ΗΠΑ και Ιράν στο χορτάρι;

Το Ιράν θα παίξει ξανά με το Βέλγιο στο Λος Άντζελες και στη συνέχεια με την Αίγυπτο στο Σιάτλ για τη φάση των ομίλων. Υπάρχει η περίπτωση να προκύψει και μια εξαιρετικά «πικάντικη» διασταύρωση των ομάδων ΗΠΑ και Ιράν. Εάν και οι δύο ομάδες τερματίσουν δεύτερες στους ομίλους τους, τότε θα συναντηθούν στον γύρο των 32 στο Ντάλας. Υπάρχει πάντως προηγούμενο από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1998 στη Γαλλία. Τότε, πάλι μέσα σε φορτισμένο προκαταβολικά κλίμα, τα πράγματα κύλησαν ειρηνικά και οι Ιρανοί παίκτες έδωσαν λουλούδια στους αντιπάλους τους. Τέτοιες σκηνές συμφιλίωσης είναι μάλλον απίθανο να επαναληφθούν αυτή τη φορά.



Πηγή: ARD

Πηγή: Deutsche Welle

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