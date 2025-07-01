Τουρκία: Σύλληψη του πρώην δημάρχου της Σμύρνης

Οι **τουρκικές αρχές** προχώρησαν σήμερα στην έκδοση ενταλμάτων σύλληψης για διαφθορά εναντίον του Τουντς Σογιέρ, πρώην δημάρχου της Σμύρνης και άλλων 156 στελεχών της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Η εξέλιξη αυτή παραπέμπει στην πρόσφατη υπόθεση του Εκρέμ Ιμάμογλου, πρώην δημάρχου της Κωνσταντινούπολης, ο οποίος συνελήφθη στις 23 Μαρτίου, λίγες ώρες μετά την επίσημη ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του για την προεδρία. Έκτοτε παραμένει έγκλειστος στις φυλακές της Σηλυβρίας, εν αναμονή της τελικής απόφασης της τουρκικής δικαιοσύνης.

Εκατό ημέρες φυλάκισης Ιμάμογλου – Κινητοποιήσεις στην Κωνσταντινούπολη

Σήμερα συμπληρώνονται *100 ημέρες από τη σύλληψη του Ιμάμογλου* και το κόμμα του σχεδιάζει μαζική διαμαρτυρία το βράδυ στην ιστορική πλατεία Σαρατσχανέ, έξω από το δημαρχείο της Κωνσταντινούπολης, περιοχή που είχε μετατραπεί κατά το παρελθόν σε πεδίο αντιπαράθεσης με τις δυνάμεις ασφαλείας. Αν και δεν αποκλείεται η εκδήλωση επεισοδίων στη συγκέντρωση, η λαϊκή αγανάκτηση εκφράζεται πλέον ποικιλοτρόπως.

Κλιμακούμενες εντάσεις και καταστολή των διαδηλώσεων

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, χθες η πόλη της Κωνσταντινούπολης αποτέλεσε και πάλι θέατρο βίαιων συγκρούσεων ανάμεσα σε αστυνομία και διαδηλωτές, αυτή τη φορά με αφορμή τη δημοσίευση σκίτσου στο σατιρικό περιοδικό Λε Μαν. Το επίμαχο σκίτσο απεικόνιζε, *τον Μωάμεθ να συνομιλεί με τον Μωυσή*, γεγονός που προκάλεσε την έντονη αντίδραση των θρησκευτικών κύκλων. Οι Αρχές απάντησαν με συλλήψεις στελεχών του περιοδικού, κατάσχεση του τεύχους και βίαια μέσα καταστολής.

Ο εκ των σκιτσογράφων σημείωσε πως «σκοπός του ήταν να αναδείξει τη δικαιοσύνη του καταπιεσμένου μουσουλμανικού λαού που σκοτώθηκε από το Ισραήλ», ωστόσο η τουρκική δικαιοσύνη φαίνεται αποφασισμένη να προχωρήσει τη δίωξη για *δημόσια προσβολή των θρησκευτικών αξιών*.

Η κατάσταση παραμένει έκρυθμη, καθώς η κυβέρνηση εντείνει τις πιέσεις απέναντι στην αντιπολίτευση. Ο χειρισμός της υπόθεσης Ιμάμογλου έχει ήδη επιφέρει σοβαρό πλήγμα στην εικόνα του κόμματος του προέδρου Ερντογάν και εντείνει την πόλωση στο πολιτικό σκηνικό της γειτονικής χώρας.

Πηγή: Deutsche Welle

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.