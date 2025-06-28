Λογαριασμός
Μασκ κατά Τραμπ για το φορολογικό νομοσχέδιο: Απόλυτα παράλογο και καταστροφικό

«Το τελευταίο προσχέδιο νόμου της Γερουσίας θα καταστρέψει εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην Αμερική και θα προκαλέσει τεράστια στρατηγική ζημιά στη χώρα μας»

Ίλον Μασκ

Ο δισεκατομμυριούχος Ίλον Μασκ επέκρινε την πιο πρόσφατη εκδοχή του φορολογικού νομοσχεδίου του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ που δημοσιοποίησε η αμερικανική Γερουσία, χαρακτηρίζοντάς το «απόλυτα παράλογο και καταστροφικό», λίγες εβδομάδες αφότου ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου και ο ισχυρότερος έκλεισαν τη διένεξη που είχε ξεσπάσει λόγω της αντίθεσης του Μαρκ στο νομοσχέδιο.

«Το τελευταίο προσχέδιο νόμου της Γερουσίας θα καταστρέψει εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην Αμερική και θα προκαλέσει τεράστια στρατηγική ζημιά στη χώρα μας!» έγραψε ο Μασκ σε ανάρτησή του στο X.

«Χορηγεί επιδοτήσεις σε βιομηχανίες του παρελθόντος, ενώ πλήττει βάναυσα τις βιομηχανίες του μέλλοντος.»

