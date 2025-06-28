Μασκ κατά Τραμπ για το φορολογικό νομοσχέδιο: Απόλυτα παράλογο και καταστροφικό

Ο δισεκατομμυριούχος Ίλον Μασκ επέκρινε την πιο πρόσφατη εκδοχή του φορολογικού νομοσχεδίου του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ που δημοσιοποίησε η αμερικανική Γερουσία, χαρακτηρίζοντάς το «απόλυτα παράλογο και καταστροφικό», λίγες εβδομάδες αφότου ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου και ο ισχυρότερος έκλεισαν τη διένεξη που είχε ξεσπάσει λόγω της αντίθεσης του Μαρκ στο νομοσχέδιο.

«Το τελευταίο προσχέδιο νόμου της Γερουσίας θα καταστρέψει εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην Αμερική και θα προκαλέσει τεράστια στρατηγική ζημιά στη χώρα μας!» έγραψε ο Μασκ σε ανάρτησή του στο X.

The latest Senate draft bill will destroy millions of jobs in America and cause immense strategic harm to our country!



Utterly insane and destructive. It gives handouts to industries of the past while severely damaging industries of the future. https://t.co/TZ9w1g7zHF — Elon Musk (@elonmusk) June 28, 2025

«Χορηγεί επιδοτήσεις σε βιομηχανίες του παρελθόντος, ενώ πλήττει βάναυσα τις βιομηχανίες του μέλλοντος.»

