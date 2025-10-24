Ο αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ συνέχισε σήμερα Παρασκευή την κριτική του προς τον Καναδά σχετικά με μια διαφήμιση στην οποία ο Ρεπουμπλικάνος Ρόναλντ Ρίγκαν εξυμνούσε την αξία του ελεύθερου εμπορίου.

Με μια ανάρτησή του στο Truth Social, κατηγόρησε τον Καναδά ότι προσπαθεί να επηρεάσει το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ.

«Ο Καναδάς προσπαθεί να επηρεάσει παράνομα το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών σε μια από τις πιο σημαντικές αποφάσεις στην ιστορία της χώρας μας», έγραψε ο Τραμπ στην ανάρτησή του.

Επισήμανε επίσης, ότι ο «Καναδάς δεν μπορεί να μας εκμεταλλεύεται πλέον».

Αναλυτικά η ανάρτησή του

«Ο Καναδάς μας εξαπάτησε και τον πιάσαμε! Δόλια πήραν μια μεγάλη διαφήμιση λέγοντας ότι στον Ρόναλντ Ρίγκαν δεν άρεσαν οι δασμοί, ενώ στην πραγματικότητα ΑΓΑΠΟΥΣΕ ΤΟΥΣ ΔΑΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ. Ο Καναδάς προσπαθεί να επηρεάσει παράνομα το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών σε μια από τις πιο σημαντικές αποφάσεις στην ιστορία της χώρας μας. Ο Καναδάς εδώ και καιρό εξαπατά τους δασμούς, χρεώνοντας τους αγρότες μας έως και 400%. Τώρα, αυτοί, και άλλες χώρες, δεν μπορούν πλέον να εκμεταλλεύονται τις ΗΠΑ. Ευχαριστούμε το Ίδρυμα Ρόναλντ Ρίγκαν που αποκάλυψε αυτή την ΑΠΑΤΗ. ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΞΑΝΑ ΜΕΓΑΛΗ!!!»

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ όρισε την 5η Νοεμβρίου ως ημερομηνία για την εξέταση των επιχειρημάτων που θα ακούσει σχετικά με τη νομιμότητα των σαρωτικών παγκόσμιων δασμών του Τραμπ.

Πηγή: skai.gr

