Ως μια «ιστορική αποστολή» χαρακτήρισε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο τον συντονισμό της εκεχειρίας στη Γάζα, λέγοντας ότι η Ουάσινγκτον και οι εταίροι της εργάζονται για τη διατήρησή της, την παροχή βοήθειας και την προετοιμασία για την είσοδο στην περιοχή της Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης, μιας πολυεθνικής ειρηνευτικής δύναμης.

Υποστήριξε ωστόσο ότι η εφαρμογή του σχεδίου «δεν θα είναι μια γραμμική πορεία. Θα υπάρξουν σκαμπανεβάσματα και ανατροπές». «Αλλά νομίζω ότι έχουμε πολλούς λόγους να είμαστε αισιόδοξοι σχετικά με την πρόοδο που σημειώνεται», συμπλήρωσε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο κτίριο που στεγάζει το Κέντρο Πολιτικοστρατιωτικού Συντονισμού ΗΠΑ-Ισραήλ στο νότιο Ισραήλ.

Όπως είπε ο Ρούμπιο, υπάρχει αυξανόμενη παρουσία προσωπικού από το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ «και συναφών φορέων» στο κέντρο, το οποίο «θα συνεχίσει να αναπτύσσεται» για να «παρέχει προσωπικό σε θέματα όπως η αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και ο συντονισμός της ανθρωπιστικής βοήθειας».

Για να προχωρήσουμε στις επόμενες φάσεις του σχεδίου κατάπαυσης του πυρός, το κέντρο επικεντρώνεται στη διασφάλιση της επιτυχίας της αρχικής φάσης της κατάπαυσης του πυρός, είπε.

«Πρέπει να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία στην οποία εμπλεκόμαστε αυτή τη στιγμή, η οποία διασφαλίζει ότι η εκεχειρία θα τηρηθεί χωρίς να τη διαταράξει τίποτα, διασφαλίζοντας ότι οι άνθρωποι λαμβάνουν την απαραίτητη βοήθεια που χρειάζονται με τρόπο που δεν λεηλατείται, δεν κλέβεται ή δεν εκτρέπεται με κανέναν τρόπο, και ταυτόχρονα, δημιουργώντας τις συνθήκες για να φτάσει η [Διεθνής] Δύναμη Σταθεροποίησης το συντομότερο δυνατό για να παρέχει τη σταθεροποίηση που χρειαζόμαστε για να προχωρήσουμε στις επόμενες φάσεις αυτού του σχεδίου» δήλωσε.

«Από την άλλη πλευρά αυτής της κίτρινης γραμμής», σε περιοχές της Γάζας από τις οποίες ο Ισραηλινός Στρατός αποσύρθηκε βάσει των όρων της εκεχειρίας, «εξακολουθεί να υπάρχει μια τρομοκρατική ομάδα που παραμένει ένοπλη και την έχουμε δει να αναλαμβάνει δράση εναντίον του ίδιου του πληθυσμού της» επισήμανε αναφερόμενος στη Χαμάς.

Προτρέπει «να δοθεί μεγαλύτερη δημοσιογραφική κάλυψη στο γεγονός ότι η Χαμάς έχει κακοποιήσει τους Παλαιστίνιους, έχει κακοποιήσει τους κατοίκους της Γάζας τις τελευταίες ημέρες. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να τονιστεί».

Επίσης, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ ανέφερε ότι μια διεθνής δύναμη ασφαλείας που θα αναπτυχθεί στη Γάζα βάσει της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός θα πρέπει να αποτελείται από χώρες με τις οποίες το Ισραήλ «αισθάνεται άνετα». Ανέφερε ότι το μέλλον της διακυβέρνησης στη Γάζα πρέπει ακόμη να καθοριστεί μεταξύ του Ισραήλ και των χωρών-εταίρων, αλλά δεν θα μπορούσε να συμπεριλάβει τη Χαμάς, προσθέτοντας ότι δεν έχει ακόμη καθοριστεί οποιοσδήποτε πιθανός ρόλος για την Παλαιστινιακή Αρχή.

«Δεν υπάρχει Σχέδιο Β για τη Γάζα, μόνο του Τραμπ»

Ο Ρούμπιο υποστήριξε επίσης, ότι το σχέδιο κατάπαυσης του πυρός των ΗΠΑ έχει ευρεία περιφερειακή υποστήριξη και είναι «το καλύτερο» και «το μόνο σχέδιο».

Ερωτηθείς σε συνέντευξη Τύπου εάν το Ισραήλ θα μπορούσε να ξαναρχίσει τον πόλεμο κατά της Χαμάς ανεξάρτητα από τον επανεξοπλισμό ή την ανασύνταξη της οργάνωσης ο Ρούμπιο απάντησε: «Δεν νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει με άδεια ή κάτι τέτοιο. Αυτό έχει να κάνει βασικά με το ότι είμαστε όλοι αφοσιωμένοι στο να λειτουργήσει αυτό το σχέδιο. Δεν υπάρχει σχέδιο Β. Αυτό είναι το καλύτερο σχέδιο. Είναι το μόνο σχέδιο. Είναι ένα που πιστεύουμε ότι μπορεί να πετύχει. Είναι ένα που πιστεύουμε ότι βρίσκεται στο δρόμο της επιτυχίας», δήλωσε.

Απαντώντας σε μια ακόμη ερώτηση σχετικά με τον αφοπλισμό της Χαμάς, ο Ρούμπιο τόνισε ότι «εάν η Χαμάς αρνηθεί να αποστρατιωτικοποιηθεί, αυτό θα αποτελεί παραβίαση της συμφωνίας και αυτό θα πρέπει να εφαρμοστεί. Δεν πρόκειται να αναφερθώ στους μηχανισμούς με τους οποίους θα εφαρμοστεί, αλλά θα πρέπει να εφαρμοστεί».

«Αυτή είναι μια συμφωνία και μια συμφωνία απαιτεί την εκπλήρωση όρων. Το Ισραήλ έχει τηρήσει τις δεσμεύσεις του. Στέκονται στην κίτρινη γραμμή και αυτό εξαρτάται από την αποστρατιωτικοποίηση».

Ο Ρούμπιο σημείωσε ότι ο αφοπλισμός της Χαμάς και η αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης της συμφωνίας «είναι ένα μακροπρόθεσμο έργο», αλλά προσθέτει: «Θέλουμε να βοηθήσουμε στη δημιουργία των συνθηκών εδώ, ώστε οι άνθρωποι στη Γάζα να μην χρειάζεται να τρομοκρατούνται από τη Χαμάς και στην πραγματικότητα να έχουν ζωές, δουλειές, επιχειρήσεις και ένα καλύτερο μέλλον».





