Ευρωκοινοβούλιο: Εμπόδια για το δάνειο στην Ουκρανία

Καμία συμφωνία για το δάνειο προς την Ουκρανία λόγω ισχυρών ενστάσεων του Βελγίου στο Ευρωκοινοβούλιο. Η πρόεδρος της Κομισιόν έκανε λόγο για εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης.



Εν μέσω του διαρκούς αδιεξόδου για ειρήνευση, μετά την αναβολή της συνάντησης του Αμερικανού προέδρου με τον Ρώσο ομόλογό του, συναντώνται μέσω τηλεδιάσκεψης τουλάχιστον 20 ηγέτες της λεγόμενης «συμμαχίας» των προθύμων και ενώ χθες οι Ευρωπαίοι ηγέτες δεν κατόρθωσαν να συμφωνήσουν για το «δάνειο επανορθώσεων» προς την Ουκρανία ύψους 140 δισ. ευρώ, μέσω χρήσης των «παγωμένων» ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.

Πηγή: Deutsche Welle

Το Βέλγιο, κατάφερε να «αποδυναμώσει» σε μεγάλο βαθμό το κείμενο των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και η όποια απόφαση σχετικά με το δάνειο αναβάλλεται έως την επόμενη συνάντηση των ηγετών, τον ερχόμενο Δεκέμβριο.Ο Βέλγος Πρωθυπουργός Μπαρτ ντε Βέβερ κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ξεκαθάρισε ότι δεν είναι ικανοποιημένος με όσα του υποσχέθηκαν οι ομόλογοί του, καθώς ζήτησε ισχυρές «εγγυήσεις» και από τους «27», ώστε να διαμοιραστεί ο κίνδυνος της χρήσης των «παγωμένων» περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας,το μεγαλύτερο μέρος των οποίων (περίπου 190 δις ευρώ) κρατούνται στο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα Euroclear, με έδρα τις Βρυξέλλες.Πάντως, και άλλα κράτη-μέλη πέραν του Βελγίου, όπως και η Ελλάδα και η Κύπρος εξέφρασαν επιφυλάξεις λόγω μη ισχυρού νομικού πλαισίου της πρότασης της Κομισιόν ως προς τη χρήση των ακινητοποιημένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.Άλλοι τρόποι για χρηματοδότηση της ΟυκρανίαςΓια τον λόγο αυτό, αντί να ζητήσουν από την Κομισιόν να υποβάλει επίσημη πρόταση, οι Ευρωπαίοι ζήτησαν να διερευνήσει διαφορετικές επιλογές. Από την πλευρά της, η πρόεδρος της Κομισιόν τόνισε ότι ενώ υπάρχουν «δυνητικά» άλλοι τρόποι, ώστε να εξασφαλιστεί η απαραίτητη χρηματοδότηση για την Ουκρανία , παρ΄όλα αυτά θα συνεχίσει να εστιάζει στα «παγωμένα» ρωσικά περιουσιακά στοιχεία.Η πλειοψηφία των Ευρωπαίων ηγετών εξήρε τη συμφωνία που επετεύχθη σχετικά με την έγκριση του 19ου πακέτου κυρώσεων, που συνέπεσε χρονικά με την απόφαση των ΗΠΑ να επιβάλλουν κυρώσεις κατά δύο ρωσικών πετρελαϊκών κολοσσών με τον Γάλλο πρόεδρο να σχολιάζει πως πρόκειται για «σημείο καμπής» ως προς την πίεση που πρέπει να ασκηθεί στη Ρωσία να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, θέμα που θα απασχολήσει την αποψινή συνάντηση της «συμμαχίας των προθύμων».Στο μεταξύ, ειδική σύνοδο κορυφής για την ανταγωνιστικότητα στις 12 Φεβρουαρίου, συμφώνησαν οι Ευρωπαίοι ηγέτες. Ένα από τα βασικά θέματα της χθεσινής συνόδου κορυφής άλλωστε ήταν το κλίμα και οι κανόνες της «πράσινης μετάβασης» με αρκετά κράτη μέλη να αναφέρουν ότι δεν πρέπει να επιβληθούν εις βάρος της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας.Το θέμα «δίχασε» τους «27» καθώς κάποιες χώρες, όπως η Ισπανία δεν θέλουν να θιγεί η «πράσινη» ατζέντα και άλλες, όπως η Ελλάδα και η Πολωνία να ζητούν μεγαλύτερη ευελιξία.

