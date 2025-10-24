Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ο βασιλιάς Κάρολος υποδέχθηκε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο κάστρο του Ουίνδσορ

Ο Ουκρανός πρόεδρος έγινε δεκτός με τιμές πριν τις συνομιλίες με τον Κιρ Στάρμερ και Ευρωπαίους ηγέτες για την ενίσχυση της πίεσης προς τη Ρωσία

Ζελένσκι Κάρολος

Ο βασιλιάς Κάρολος υποδέχθηκε σήμερα Παρασκευή στο κάστρο του Ουίνδσορ τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, λίγο πριν από τις νέες συνομιλίες του Ουκρανού ηγέτη στο Λονδίνο με Ευρωπαίους ηγέτες για την ενίσχυση της πίεσης προς τη Ρωσία.

Ήταν η τρίτη φορά μέσα στο έτος που ο 76χρονος μονάρχης φιλοξενεί τον Ζελένσκι. Κατά την άφιξή του στο Ουίνδσορ, ο Ουκρανός πρόεδρος έγινε δεκτός με τιμητικό άγημα και την ανάκρουση του εθνικού ύμνου της χώρας του.

Στη συνέχεια, ο Ζελένσκι αναμένεται να μεταβεί στην Ντάουνινγκ Στριτ για συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, προτού συμμετάσχει σε τηλεδιάσκεψη με άλλους Ευρωπαίους ηγέτες της λεγόμενης «Συμμαχίας των Προθύμων» για τη συζήτηση περαιτέρω ενίσχυσης της άμυνας της Ουκρανίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Βολοντιμίρ Ζελένσκι Βασιλιάς Καρολος
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark