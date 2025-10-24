Ο βασιλιάς Κάρολος υποδέχθηκε σήμερα Παρασκευή στο κάστρο του Ουίνδσορ τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, λίγο πριν από τις νέες συνομιλίες του Ουκρανού ηγέτη στο Λονδίνο με Ευρωπαίους ηγέτες για την ενίσχυση της πίεσης προς τη Ρωσία.

Ήταν η τρίτη φορά μέσα στο έτος που ο 76χρονος μονάρχης φιλοξενεί τον Ζελένσκι. Κατά την άφιξή του στο Ουίνδσορ, ο Ουκρανός πρόεδρος έγινε δεκτός με τιμητικό άγημα και την ανάκρουση του εθνικού ύμνου της χώρας του.

This morning, The President of Ukraine, Volodymyr @ZelenskyyUa, was received by The King at Windsor Castle.



Arriving in the Quadrangle, The President was given a Royal Salute, before being invited to inspect the Guard.



🇬🇧🇺🇦



Сьогодні вранці у Віндзорському палаці Король… pic.twitter.com/y178C4s9Yp — The Royal Family (@RoyalFamily) October 24, 2025

Στη συνέχεια, ο Ζελένσκι αναμένεται να μεταβεί στην Ντάουνινγκ Στριτ για συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, προτού συμμετάσχει σε τηλεδιάσκεψη με άλλους Ευρωπαίους ηγέτες της λεγόμενης «Συμμαχίας των Προθύμων» για τη συζήτηση περαιτέρω ενίσχυσης της άμυνας της Ουκρανίας.

Πηγή: skai.gr

