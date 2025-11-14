Την αντίδραση του Ντόναλτ Τραμπ προκάλεσε την Παρασκευή η διαρροή χιλιάδων emails και εγγράφων για τον Τζέφρι Έπσταϊν στα οποία αναφέρεται επανειλημμένα.



Σε ανάρτηση στο Truth Social ο Τραμπ κατηγόρησε ευθέως τους Δημοκρατικούς ότι «κάνουν ό,τι περνάει από το μαραζωμένο χέρι τους για να προωθήσουν ξανά την απάτη του Έπσταϊν» παραπέμποντας με νόημα στον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον, τον πρώην υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ, τον επιχειρηματία Ρέιντ Χόφμαν και τον επικεφαλής οικονομικό σύμβουλο της κυβέρνησης Ομπάμα Λάρι Σάμερς.

«Έχω μια χώρα να διοικήσω!» καταλήγει στην ανάρτησή του.«Οι Δημοκρατικοί κάνουν ό,τι περνάει από το μαραζωμένο χέρι τους για να προωθήσουν ξανά την απάτη του Έπσταϊν, παρά το γεγονός ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης δημοσίευσε 50.000 σελίδες εγγράφων, προκειμένου να αποπροσανατολίσουν από όλες τις κακές πολιτικές και τις ήττες τους, ειδικά από την ΝΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΥΣΗΣ όπου το κόμμα τους βρίσκεται σε πλήρη αταξία και δεν έχει ιδέα τι να κάνει. Μερικοί Αδύναμοι Ρεπουμπλικάνοι έχουν πέσει στα νύχια τους επειδή είναι μαλακοί και ανόητοι. Ο Έπσταϊν ήταν Δημοκρατικός και είναι το πρόβλημα των Δημοκρατικών, όχι το πρόβλημα των Ρεπουμπλικάνων! Ρωτήστε τον Μπιλ Κλίντον, τον Ρέιντ Χόφμαν και τον Λάρι Σάμερς για τον Έπσταϊν, ξέρουν τα πάντα γι' αυτόν, μην χάνετε τον χρόνο σας με τον Τραμπ. Έχω μια χώρα να διοικήσω!»

