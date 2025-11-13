Ένα μήνυμα κειμένου του Δεκεμβρίου 2018 που δημοσιεύθηκε από την Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων δείχνει τον Τζέφρι Έπσταϊν να ισχυρίζεται ότι είχε τη δυνατότητα, πιθανότατα στοιχεία, να βλάψει πολιτικά τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Τα αρχεία του Έπσταϊν που δημοσίευσε η Βουλή την Τετάρτη δείχνουν ότι ο χρηματιστής ισχυρίζεται περισσότερες από μία φορές ότι έχει επιζήμιες ή πολιτικά ενοχλητικές πληροφορίες για τον Τραμπ, χωρίς ποτέ να αποκαλύπτει περισσότερα.

Σε ανταλλαγή μηνυμάτων, ένα άγνωστο πρόσωπο λέει στον Έπσταϊν: «θα ξεχαστεί! Απλώς προσπαθούν να ρίξουν τον Τραμπ και κάνουν ό,τι μπορούν για να το κάνουν αυτό...!»

Ο Έπσταϊν απάντησε: «Ναι, ευχαριστώ. Είναι τρελό. Γιατί εγώ είμαι αυτός που μπορεί να τον ρίξει».

Επίσης, τον Δεκέμβριο του 2015, καθώς η πρώτη προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ για τον Λευκό Οίκο κέρδιζε δυναμική, ένας δημοσιογράφος των New York Times επικοινώνησε με τον Έπσταϊν.

Ο δημοσιογράφος ανέφερε ότι υπήρχε εκτεταμένο ενδιαφέρον για πιθανές «ζουμερές πληροφορίες για εσάς και τον Τραμπ».

Ο Έπσταϊν ρώτησε τον δημοσιογράφο: «Θα θέλατε φωτογραφίες του Ντόναλντ και κοριτσιών με μπικίνι στην κουζίνα μου;»

Αλλά ο δημοσιογράφος, ο οποίος δεν εργάζεται πλέον για τους New York Times, διευκρίνισε στην εφημερίδα ότι ο Έπσταϊν δεν παρείχε ποτέ τέτοιες φωτογραφίες, ούτε είναι σαφές εάν ο Έπσταϊν τις είχε ποτέ.

Ο Τραμπ αρνείται κατηγορηματικά ότι έχει κάνει κάτι κακό. Έχει δηλώσει ότι διέκοψε τους δεσμούς με τον Έπσταϊν αφότου ο χρηματιστής στρατολόγησε έφηβες από το θέρετρο Μαρ α Λάγκο του Τραμπ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ τόνισε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης «οι Δημοκρατικοί χρησιμοποιούν την απάτη του Τζέφρι Έπσταϊν για να προσπαθήσουν να αποσπάσουν την προσοχή από τις τεράστιες αποτυχίες τους».

Πηγή: skai.gr

