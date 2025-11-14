Σοβαρό δυστύχημα σημειώθηκε νωρίτερα την Παρασκευή στο κέντρο της Στοκχόλμης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα διώροφο λεωφορείο φαίνεται να βγήκε από την πορεία του και να παρέσυρε πεζούς.

Σύμφωνα με την Espressen, τουλάχιστον τρία άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ υπάρχουν και πολλοί τραυματίες. Πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον πέντε τραυματίες, οι δύο εκ των οποίων σοβαρά.

Το λεωφορείο φαίνεται να έπεσε με φόρα στη στάση λεωφορείου στη Valhallavägen, στο Östermalm, στο κέντρο της σουηδικής πρωτεύουσας, ενώ ο οδηγός έχει συλληφθεί.

Όπως αναφέρουν σουηδικά ΜΜΕ, ο οδηγός είναι πιθανόν να αισθάνθηκε αδιαθεσία και να έχασε τις αισθήσεις του πριν πέσει πάνω στη στάση και τους πεζούς.

Δείτε βίντεο από το σημείο:

#Tragedy in #Sweden. A #bus #crashes into a line of people at a bus stop in #Stockholm: several people are reported dead and numerous others injured.

pic.twitter.com/Jjg1xFeuCn — Donato Yaakov Secchi (@doyaksec) November 14, 2025

«Υπάρχουν τραυματίες στο σημείο. Μερικοί είναι σοβαρά τραυματισμένοι. Πολλοί άνθρωποι έχουν πληγεί», λέει ο Oscar Davila, χειριστής επιχειρήσεων της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Η κλήση έκτακτης ανάγκης έγινε στις 15:24 τοπική ώρα. Προς το παρόν δεν είναι σαφές τι προκάλεσε το ατύχημα. Μεγάλος αριθμός αστυνομικών, ασθενοφόρων και μονάδων της πυροσβεστικής βρίσκεται στο σημείο, όπου επικρατεί χάος.

Η αστυνομία δηλώνει ότι δεν έχει κάποια υποψία εγκληματικής ενέργειας αυτή τη στιγμή.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας:

Αρκετοί άνθρωποι χτυπήθηκαν από ένα λεωφορείο στο Valhallavägen. Στο περιστατικό υπάρχουν και νεκροί και τραυματίες.

Επί του παρόντος, η αστυνομία δεν σχολιάζει τον αριθμό, το φύλο ή τις ηλικίες των πληγέντων.

Η αστυνομία, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και ασθενοφόρα βρίσκονται στο σημείο. Λόγω της επιχείρησης το Valhallavawgen είναι κλειστό μεταξύ Odedgatan και Engelbrektsgatan.

Το περιστατικό χαρακτηρίζεται ως κατάφωρη πρόκληση θανάτου, αλλά τα αίτια είναι ακόμη άγνωστα.



Πηγή: skai.gr

