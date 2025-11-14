Η Μελάνια Τραμπ εμφανίστηκε στο πλευρό του συζύγου της σε μια σπάνια κοινή τελετή υπογραφής προεδρικού διατάγματος χθες Πέμπτη στον Λευκό Οίκο, με αντικείμενο την ενίσχυση των πόρων για εφήβους που βρίσκονται στο σύστημα αναδοχής.

«Πάρα πολλοί άνθρωποι που προέρχονται από την κοινότητα της αναδοχής καταλήγουν άστεγοι, εκτεθειμένοι σε κινδύνους στους δρόμους της Αμερικής», δήλωσε η Πρώτη Κυρία λίγο πριν από την υπογραφή.

«Πιστεύω ότι η μικρή σπίθα που ανάβουμε σήμερα θα πυροδοτήσει ένα βαθύ και διαρκές εθνικό κίνημα. Η κοινή μας αποφασιστικότητα θα δημιουργήσει ένα μέλλον γεμάτο συμπόνια και καινοτομία».

Η υπογραφή ήρθε μόλις λίγες ώρες μετά τη διαρροή των μέιλ του Τζέφρι Έπσταϊν, αλλά και τις νέες φήμες για σχέσεις του Ντόναλντ Τραμπ με τον εκλιπόντα.

Το προεδρικό διάταγμα, το οποίο υπέγραψαν και οι δύο, έχει στόχο να ενισχύσει το πρόγραμμα της Μελάνια «Fostering the Future», που αποσκοπεί στην υποστήριξη νέων που εξέρχονται από το σύστημα αναδοχής, μέσα από υποτροφίες και εκπαιδευτικές ευκαιρίες.

Το «Fostering the Future» αποτελεί μέρος της ευρύτερης πρωτοβουλίας «Be Best», την οποία είχε εγκαινιάσει η Πρώτη Κυρία κατά την πρώτη προεδρική θητεία Τραμπ για την προώθηση της ευημερίας των παιδιών, με έμφαση στην καταπολέμηση του bullying και των εξαρτήσεων.

Το διάταγμα του προέδρου θέτει βασικούς στόχους για την κυβέρνησή του —ιδίως για το Υπουργείο Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών— προκειμένου να δημιουργηθούν περισσότερες ευκαιρίες για τους εφήβους σε αναδοχή καθώς μεταβαίνουν στην ενήλικη ζωή.

Μεταξύ άλλων, δίνει εντολή στο υπουργείο να απλοποιήσει τη συλλογή δεδομένων για την παιδική μέριμνα, να συνεργαστεί με τον ιδιωτικό τομέα για τη δημιουργία ευκαιριών για τους νέους σε αναδοχή και να συντονιστεί με θρησκευτικούς φορείς ώστε να διασφαλιστεί ότι πολιτειακές και τοπικές αρχές δεν εμποδίζουν τη συμμετοχή τους σε ομοσπονδιακά προγράμματα παιδικής προστασίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ομοσπονδιακής Υπηρεσίας για Παιδιά και Οικογένειες, τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους υπήρχαν περίπου 328.947 παιδιά στο σύστημα αναδοχής — μείωση σε σχέση με την πρώτη θητεία Τραμπ, όταν ο αριθμός το 2017 ανερχόταν σε 437.000.

Μόνο το 55% των παιδιών στο σύστημα αναδοχής ολοκληρώνει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και μόλις το 10% αποφοιτά από το πανεπιστήμιο, σύμφωνα με το πρόγραμμα μέντορινγκ Route 21. Επιπλέον, «1 στους 10» κρατούμενους έχει περάσει από αναδοχή, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επαίνεσε δημόσια το έργο της συζύγου του, υπογραμμίζοντας ότι μιλάει 5 γλώσσες. «Εγώ δεν θα μπορούσα», σχολίασε χαμογελώντας. «Σε ευχαριστούμε, Μελάνια — η χώρα μας είναι πραγματικά ευλογημένη που έχει μια τόσο υπέροχη και συμπονετική Πρώτη Κυρία».

Και πρόσθεσε: «Πιστεύουμε ότι κάθε παιδί στην Αμερική αξίζει ένα ασφαλές και στοργικό σπίτι, και είμαστε αποφασισμένοι να στηρίξουμε τις υπέροχες οικογένειες που το κάνουν πραγματικότητα».

Ο Αμερικανός πρόεδρος επικαλέστηκε επίσης τη Βίβλο για να τονίσει την ηθική υποχρέωση προστασίας των πιο ευάλωτων. «Η Βίβλος μας λέει ότι ένα από τα μέτρα μιας κοινωνίας είναι το πώς φροντίζει τα ευάλωτα παιδιά και τα ορφανά. Είναι πολύ σημαντικό. Και βρίσκεται παντού μέσα στην Αγία Γραφή».

Μετά την υπογραφή από τον πρόεδρο, η Πρώτη Κυρία πρόσθεσε συμβολικά και τη δική της υπογραφή.

Ο Τζάκο Μπούινς, επικεφαλής οργάνωσης κατά της εμπορίας ανθρώπων, εξήρε το διάταγμα χαρακτηρίζοντάς το «ακλόνητη δήλωση ότι κάθε παιδί είναι ορατό, πολύτιμο και άξιο ενός θεόσταλτου μέλλοντος».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.