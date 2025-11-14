Ουκρανία: Η Ρωσία ξεκινά μαζική παραγωγή βομβών ολίσθησης μεγάλης εμβέλειας

Η Ρωσία σχεδιάζει να κατασκευάσει έως και 120.000 από τις φθηνές και καταστροφικές βόμβες ολίσθησης φέτος, συμπεριλαμβανομένων 500 ενός νέου τύπου μεγαλύτερης εμβέλειας που μπορεί να φτάσει σε περισσότερες πόλεις και κωμοπόλεις, δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος των ουκρανικών μυστικών υπηρεσιών.

Η Μόσχα έχει αυξήσει μαζικά την παραγωγή όπλων μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή της στην Ουκρανία το 2022, με τα αμυντικά εργοστάσιά της να λειτουργούν όλο το εικοσιτετράωρο, ωστόσο δεν έχει αποκαλύψει σχετικές λεπτομέρειες καθώς χαρακτηρίζονται μυστικές.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει τον στόχο του 2025, τον οποίο αποκάλυψε σε συνέντευξή του ο υποστράτηγος Βαντίμ Σκιμπίτσκι, αναπληρωτής επικεφαλής της υπηρεσίας Αμυντικών Πληροφοριών της Ουκρανίας.

Ο Σκιμπίτσκι δεν εξήγησε πως έμαθε τον αριθμό ούτε παρείχε προηγούμενα στοιχεία, αλλά ο ισχυρισμός του -εφόσον επαληθευτεί- θα σήμαινε μια τεράστια αύξηση στην κατασκευή βομβών ολίσθησης, οι οποίες χρησιμοποιούν φτερά, και ορισμένες φορές κινητήρες, για να διανύσουν δεκάδες χιλιόμετρα προς τους στόχους τους.

Στις 120.000 περιλαμβάνονται νέου τύπου και υπάρχουσες βόμβες που έχουν αναβαθμιστεί.

Φωτογραφία του AP από βίντεο που δημοσίευσε το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας την Τετάρτη 21 Αυγούστου 2024.

Ο Σκιμπίτσκι πρόσθεσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις εκτοξεύουν περίπου 200 με 250 βόμβες ολίσθησης κάθε μέρα κατά ουκρανικών στόχων. Τον περασμένο μήνα, ο ημερήσιος μέσος όρος ήταν περίπου 170, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Άμυνας της Ουκρανίας.

«Είναι εφικτό να τις καταρρίψουμε, αλλά ο αριθμός αυτού του είδους των αεροπορικών βομβών που παράγονται στη Ρωσική Ομοσπονδία... είναι τεράστιος», σημείωσε ο Σκιμπίτσκι. «Είναι μια απειλή. Μια απειλή που θα απαιτήσει να αντιδράσουμε κατάλληλα», πρόσθεσε.

Αυξάνει την εμβέλεια των βομβών ολίσθησης

Οι εν λόγω βόμβες, των οποίων το βεληνεκές υπολογιζόταν μέχρι πρόσφατα σε έως και 90 χλμ., μπορούν να διασπάσουν την ουκρανική άμυνα χωρίς να χρειαστεί ρωσικά αεροσκάφη να περάσουν την πρώτη γραμμή του μετώπου όπου θα μπορούσαν να καταρριφθούν.

Όπως αναφέρει το Reuters, είναι πολύ φθηνότερες από τους πυραύλους, είναι διαθέσιμες σε μεγαλύτερους αριθμούς και τα χάρη στον μεγάλο όγκο εκρηκτικών τους μπορούν να διαπεράσουν κτίρια και οχυρώσεις. Έχουν χρησιμοποιηθεί για πλήγματα σε πόλεις της πρώτης γραμμής όπως το Χάρκοβο και η Χερσώνα.

Ο Σκιμπίτσκι τόνισε ωστόσο ότι η Ρωσία ξεκινά τη μαζική παραγωγή ενός νέου τύπου βόμβας ολίσθησης, ικανής να διανύσει έως και 200 ​​χλμ. από το σημείο που θα την εκτοξεύσει ένα μαχητικό αεροσκάφος, προσθέτοντας ότι σχεδιάζει να κατασκευάσει περίπου 500 βόμβες αυτού του τύπου μέχρι το τέλος του έτους.

Φωτογραφία του AP από βίντεο που δημοσίευσε το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας την Τετάρτη 21 Αυγούστου 2024.

Η Ουκρανία πιστεύει επίσης ότι η Ρωσία σχεδιάζει τροποποιήσεις ώστε τέτοιες βόμβες να μπορούν να διανύσουν έως και 400 χλμ., γεγονός που θα επιτρέψει στη Μόσχα να πλήττει ακόμη περισσότερες ουκρανικές πόλεις και κωμοπόλεις χωρίς τη χρήση πυραύλων, τόνισε ο αναπληρωτής επικεφαλής της ουκρανικής υπηρεσίας Αμυντικών Πληροφοριών.

Οι επιθέσεις με βόμβες ολίσθησης τον Οκτώβριο στις περιοχές Νικολάιφ, Πολτάβα και Οδησσό, οι οποίες απέχουν τουλάχιστον δεκάδες χιλιόμετρα από τις πλησιέστερες γραμμές του μετώπου, έχουν ήδη καταδείξει την αυξανόμενη εμβέλειά τους.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα του Reuters να σχολιάσει τις δηλώσεις του Σκιμπίτσκι.

Η Μόσχα αρνείται επίσης ότι στοχοποιεί αμάχους, παρότι χιλιάδες έχουν σκοτωθεί και τραυματιστεί κατά τη διάρκεια της εισβολής στην Ουκρανία, ενώ υποστηρίζει ότι οι κινήσεις του Κιέβου για συμμαχίες με τη Δύση συνιστούν απειλή για τη Ρωσία και πρέπει να σταματήσουν.

Η Μόσχα αυξάνει τις επιθέσεις για να πιέσει το Κίεβο

Ο Σκιμπίτσκι τόνισε ακόμη ότι η Ρωσία έχει αυξήσει την παραγωγή μη επανδρωμένων αεροσκαφών, τα οποία, όπως είπε, της επιτρέπουν να πλήττει πιο αποτελεσματικά τις ενεργειακές εγκαταστάσεις της Ουκρανίας.

Το 2025 η Ρωσία, όπως εκτίμησε, θα κατασκευάσει συνολικά περίπου 70.000 μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεγάλης εμβέλειας, συμπεριλαμβανομένων 30.000 αεροσκαφών Shahed, τα οποία αποτελούν το βασικό εργαλείο των ρωσικών επιθέσεων.

Φωτογραφία του AP από βίντεο που δημοσίευσε το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας την Τετάρτη 21 Αυγούστου 2024.

«Ξεκίνησαν με 30 μη επανδρωμένα αεροσκάφη τον μήνα, σήμενα 30 μπορούν να στοχοποιήσουν έναν μόνο στόχο», πρόσθεσε, εκτιμώντας μάλιστα ότι οι επιθέσεις σε ουκρανικές υποδομές φυσικού αερίου και ενέργειας θα συνεχιστούν και τον χειμώνα.

«Σίγουρα θέλουν να μας διαλύσουν. Αυτό αποσταθεροποιεί την εσωτερική κατάσταση», τόνισε ο Σκιμπίτσκι, χαρακτηρίζοντας την τακτική αυτή ως ένα από τα εργαλεία της Μόσχας για να πιέσει την Ουκρανία να είναι πιο διαλλακτική σε τυχόν ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

Ο Σκιμπίτσκι επεσήμανε ακόμη ότι εάν τα ρωσικά στρατεύματα καταλάβουν την πολιορκούμενη πόλη Ποκρόφσκ, όπου μαίνονται σκληρές οδομαχίες, πιθανότατα θα πιέσουν προς τα όρια της περιοχής του Ντόνετσκ, που είναι ο μακρόπνοος στόχος τους.

«Είναι η επόμενη κατεύθυνσή τους, είναι προφανές», τόνισε.

Και η Βόρεια Κορέα κατασκευάζει drones

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο αναπληρωτής επικεφαλής της υπηρεσίας Αμυντικών Πληροφοριών της Ουκρανίας και στον ρόλο της Βόρειας Κορέας στον πόλεμο.

Όπως είπε, η αποστολή εκατομμυρίων βλημάτων πυροβολικού από τη Βόρεια Κορέα βοήθησε τη Ρωσία να διατηρήσει τον ρυθμό πυρός στο πεδίο της μάχης το 2024, αλλά ο Σκιμπίτσκι πρόσθεσε ότι ο αριθμός τους έχει μειωθεί περισσότερο από το ύμιση φέτος, καθώς τα αποθέματα της Πιονγιάνγκ μειώθηκαν.

Ανέφερε ότι η Βόρεια Κορέα έχει προμηθεύσει με συνολικά 6,5 εκατ. βλήματα πυροβολικού τη Ρωσία από το 2023, σημειώνοντας ότι η Πιονγιάνγκ άδραξε την ευκαιρία να οικοδομήσει στενούς δεσμούς με το Κρεμλίνο μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ο Σκιμπίτσκι δήλωσε ακόμη ότι τον Σεπτέμβριο δεν καταγράφηκαν παραδόσεις βλημάτων από τη Βόρεια Κορέα, ενώ τόνισε ότι υπήρξαν ορισμένες παραδόσεις τον Οκτώβριο, σημειώνοντας ωστόσο ότι περίπου τα μισά βλήματα που παρείχε η Πιονγιάνγκ ήταν τόσο παλιά που χρειάστηκε να πάνε σε εργοστάσια στη Ρωσία για να βελτιωθούν.

Ο Σκιμπίτσκι πρόσθεσε ότι η Βόρεια Κορέα είχε ξεκινήσει μαζική παραγωγή μικρών, μικρής εμβέλειας μη επανδρωμένων αεροσκαφών FPV (First Person View), καθώς και μεγαλύτερων drones μάχης μεσαίας εμβέλειας, στο έδαφός της, αν και δεν διευκρίνισε την κλίμακα της παραγωγής.

«Μαθαίνουν από την εμπειρία τους (σε αυτόν τον πόλεμο) προκειμένου να διευρύνουν την παραγωγή στην επικράτειά τους», ανέφερε.

Υπνεθυμίζεται ότι χιλιάδες Βορειοκορεάτες στρατιώτες στάλθηκαν πέρυσι στο πλευρό των ρωσικών δυνάμεων στην περιοχή Κουρσκ της Ρωσίας μετά την εισβολή της Ουκρανίας, σε μια προσπάθεια να ασκηθεί πίεσεις στο Κίεβο να υποχωρήσεις στις ειρηνευτικές συνομιλίες.

Η Βόρεια Κορέα έχει παραδεχτεί μάλιστα την εμπλοκή της στην Ουκρανία, υποστηρίζοντας ότι στόχος της είναι να συμβάλλει στη διατήρηση της παγκόσμιας ειρήνης απέναντι στην επιθετικότητα της Δύσης, αλλά δεν έχει δώσει καμία λεπτομέρεια ούτε έχει απαντήσει σε αιτήματα να δώσει περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον βαθμό εμπλοκής της.



