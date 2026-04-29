Σε παρέμβαση προς την ιρανική κοινή γνώμη προέβη την Τετάρτη ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ με ηχητικό του μήνυμα. Ο Γκαλιμπάφ έκανε λόγο για «ένα νέο σχέδιο του εχθρού που στοχεύει στην υποταγή του ιρανικού έθνους».



«Το έθνος —με τη χάρη του Θεού— θα νικήσει επίσης αυτό το νέο παραπλανητικό σχέδιο και τελικά θα επιτύχει μια αποφασιστική νίκη σε αυτή τη σύγκρουση» διεμήνυσε ο Γκαλιμπάφ.



«Από την αρχή, ο εχθρός προσπάθησε να καταρρίψει το σύστημα εντός τριών ημερών δολοφονώντας τον Ηγέτη της Επανάστασης και στρατιωτικούς διοικητές, αλλά απέτυχε. Στη συνέχεια προσπάθησαν να διαλύσουν τις επιθετικές δυνατότητες της χώρας, αλλά με την πάροδο του χρόνου είδαν ότι η εκτόξευση πυραύλων και drones συνεχίστηκε αμείωτη».



«Στη συνέχεια, κινήθηκαν προς ένα σενάριο ‘’τύπου Βενεζουέλας’’ για το Ιράν, αλλά απέτυχαν ξανά. Στη συνέχεια προσπάθησαν να ενεργοποιήσουν αυτονομιστικές ομάδες (Κούρδοι) στις δυτικές περιοχές της χώρας, κάτι που ματαιώθηκε χάρη στις προσπάθειες των στρατιωτικών και των μυστικών υπηρεσιών» ανέφερε ο Ιρανός αξιωματούχος.



«Μετά από μήνες σχεδιασμού και στόχευσης των βάσεων ασφαλείας της χώρας κατά τη διάρκεια του πολέμου, σχεδίασαν μια απόπειρα πραξικοπήματος για τις εορταστικές εκδηλώσεις του Τσαχαρσάνμπε Σούρι. Ωστόσο, ο ιρανικός λαός απάντησε με ενότητα και τους κατάφερε ένα ισχυρό πλήγμα».



Ο εχθρός, συνέχισε ο Γκαλιμπάφ, προσπάθησε επίσης να αναπτύξει δυνάμεις στο εσωτερικό της χώρας και δοκίμασε αυτό το σχέδιο στο Ισφαχάν, αλλά κατέληξε σε αυτό που περιγράφηκε ως «νέο φιάσκο».



«Κάθε ένα από αυτά τα σχέδια θα μπορούσε να είχε καταστρέψει μια χώρα, αλλά το ιρανικό έθνος, με θεϊκή υποστήριξη, κατάφερε να νικήσει καθένα από αυτά».



Αυτές οι αποτυχίες, είπε, είχαν τις ρίζες τους σε ένα ισχυρό κοινωνικοπολιτικό θεμέλιο - δηλαδή, την ενωμένη και ενεργό παρουσία του λαού. Ωστόσο, ο εχθρός έχει πλέον εισέλθει σε μια νέα φάση, επιδιώκοντας να ασκήσει πίεση μέσω ναυτικών αποκλεισμών, εκστρατειών στα μέσα ενημέρωσης, οικονομικών πιέσεων και εσωτερικών διαιρέσεων, προκειμένου να αποδυναμώσει ή ακόμα και να καταρρεύσει τη χώρα εκ των έσω.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, πρόσθεσε, προσπάθησε ανοιχτά να διαιρέσει τη χώρα σε «σκληροπυρηνικούς» και «μετριοπαθείς», ενώ ταυτόχρονα μίλησε για ναυτικό αποκλεισμό για να αναγκάσει το Ιράν σε υποταγή μέσω οικονομικής πίεσης και εσωτερικής διχόνοιας.



Ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπιστεί αυτή η νέα πλεκτάνη, τόνισε, είναι η διατήρηση της ενότητας. Από την αρχή μέχρι σήμερα, η ενότητα ήταν το αντίδοτο σε όλες τις εχθρικές συνωμοσίες και, δεδομένων των νέων συνθηκών, είναι τώρα πιο σημαντική από ποτέ. Οποιαδήποτε διχαστική ενέργεια επηρεάζει άμεσα τη στρατηγική του εχθρού.



Διαβεβαίωσε ότι ο λαός δεν πρέπει να ανησυχεί, προσθέτοντας ότι οι αξιωματούχοι ακολουθούν πλήρως τις οδηγίες του ανώτατου ηγέτη της χώρας, τον οποίο χαρακτήρισε ως την θεματοφύλακα αρχή και εκπρόσωπο του προφήτη, και ότι η ευημερία τους έγκειται στην τήρηση της καθοδήγησής του.



Διαβεβαίωσε επίσης την κοινή γνώμη ότι υπάρχει πλήρης συντονισμός μεταξύ στρατιωτικών και πολιτικών αξιωματούχων, με την ενότητα να επικεντρώνεται στις οδηγίες του ανώτατου ηγέτη.

Διαβάστε ΕΔΩ για όλες τις εξελίξεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή

Πηγή: skai.gr

