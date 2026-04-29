Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, το Πακιστάν εργάζεται σιωπηλά για να δώσει τέλος στο παρατεταμένο αδιέξοδο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, εστιάζοντας στην εύρεση μιας νέας φόρμουλας για μια πολυαναμενόμενη συμφωνία για το Στενό του Ορμούζ και το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, δήλωσαν την Τετάρτη στο Anadolu δύο πακιστανικές κυβερνητικές πηγές που γνωρίζουν το θέμα.



«Και οι δύο πλευρές συμμετέχουν ενεργά σε παρασκηνιακή διπλωματία, μεταφέροντας προτάσεις και αντιπροτάσεις μέσω του Πακιστάν για να καταλήξουν σε συμφωνία», δήλωσε μια πηγή, προσθέτοντας ότι οι τρέχουσες διαπραγματεύσεις επικεντρώνονται στο σχεδόν κλειστό Στενό του Ορμούζ και το πυρηνικό ζήτημα.



Οι πηγές, ωστόσο, δεν έδωσαν λεπτομέρειες σχετικά με τις προτάσεις των δυο πλευρών, λέγοντας ότι η εστίαση του Πακιστάν είναι να βρει μια «μέση λύση» στα δύο μείζονος σημασίας ζητήματα.



Προς το παρόν, η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη βρίσκονται σε αδιέξοδο όσον αφορά νέα ιρανική ειρηνευτική πρόταση που διαβίβασε το Πακιστάν μετά από δύο επισκέψεις του Αμπάς Αραγτσί στο Ισλαμαμπάντ την περασμένη εβδομάδα.



Η ιρανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου και την επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ με αντάλλαγμα την άρση του αποκλεισμού των ιρανικών λιμένων από τις ΗΠΑ.



Η Τεχεράνη έχει επίσης προτείνει οι διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό της πρόγραμμα να αναβληθούν για τον επόμενο γύρο συζητήσεων, μια πρόταση που ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «δεν έχει δείξει μέχρι στιγμής ενδιαφέρον να αποδεχτεί», σύμφωνα με πηγές.

«Τίποτα (στις προτάσεις) δεν είναι οριστικό, καθώς οι ανταλλαγές (θέσεων) βρίσκονται σε εξέλιξη», διευκρίνισε η πηγή.



«Ας ελπίσουμε ότι οι δύο πλευρές θα καταλήξουν σύντομα σε κοινό έδαφος», πρόσθεσε η πηγή, λέγοντας ότι ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν Ισάκ Νταρ και ο αρχηγός του στρατού, Στρατάρχης Ασίμ Μουνίρ, «εμπλέκονται προσωπικά» στις παρασκηνιακές διαπραγματεύσεις για να αρθεί το αδιέξοδο.



Οι δύο συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία διαμεσολάβησης, καθώς ο Μουνίρ μίλησε απευθείας με τον Τραμπ αρκετές φορές τις τελευταίες εβδομάδες.



«Η τρέχουσα θέση του Ιράν είναι ότι, δεδομένου ότι το πυρηνικό ζήτημα είναι περίπλοκο και απαιτεί μακρές και ολοκληρωμένες συνομιλίες, το ζήτημα του Στενού του Ορμούζ θα πρέπει να συζητηθεί στην πρώτη φάση, η οποία είναι ευκολότερη στην επίλυση. «Η αμερικανική πλευρά, ωστόσο, δεν συμφωνεί με την πρόταση, και επιθυμεί μια συμφωνία πακέτο - και για τα δύο ζητήματα ταυτόχρονα», σημείωσε η πηγή.



«Αλλά ο Τραμπ εξακολουθεί να συζητά την πρόταση με τους συμβούλους του» αποσαφηνίστηκε.

Πηγή: skai.gr

