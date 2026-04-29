Ο Υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ διεμήνυσε την Τρίτη ότι οι ΗΠΑ θα βοηθήσουν τους συμμάχους που ενισχύουν την άμυνά τους, αλλά θα επιβάλουν κυρώσεις στους εταίρους που δεν το πράττουν, υιοθετώντας έναν επιθετικό τόνο κατά την ακρόασή του ενώπιον του Κογκρέσου την Τετάρτη.

«Οι σύμμαχοι-πρότυπα που θα αναλάβουν δράση, όπως το Ισραήλ, η Νότια Κορέα, η Πολωνία, η Φινλανδία, οι χώρες της Βαλτικής και άλλες, θα λάβουν την ιδιαίτερη εύνοιά μας» τόνισε ο Χέγκσεθ ενώπιον της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων της Βουλής. «Οι σύμμαχοι που δεν το κάνουν - σύμμαχοι που εξακολουθούν να μην καταφέρνουν να κάνουν το καθήκον τους για τη συλλογική άμυνα - θα αντιμετωπίσουν συνέπειες» απείλησε.

Ο Αμερικανός Υπουργός σημείωσε ότι «εκτιμά την ευκαιρία» να καταθέσει υπέρ του αιτήματος του Τραμπ για τον αμυντικό προϋπολογισμό ύψους 1,5 τρισεκατομμυρίου δολαρίων για το οικονομικό έτος 2027.

«Το αίτημα του προέδρου για τον προϋπολογισμό αντικατοπτρίζει τον επείγοντα χαρακτήρα της στιγμής», δήλωσε ο Πιτ Χέγκσεθ.

Ο Χέγκσεθ υποστήριξε ότι το αίτημα του Πενταγώνου για τον προϋπολογισμό-ρεκόρ θα διατηρήσει «τον πιο ισχυρό και ικανό στρατό στον κόσμο καθώς αντιμετωπίζουμε ένα πολύπλοκο περιβάλλον απειλών σε πολλαπλά θέατρα πολέμου».



«Αναδημιουργούμε έναν στρατό για τον οποίο ο αμερικανικός λαός μπορεί να είναι περήφανος» επισήμανε. Υπερασπιζόμενος το αίτημα του Λευκού Οίκου για αύξηση του αμυντικού προϋπολογισμού, ο Χέγκσεθ είπε ότι ο Τραμπ στοχεύει να επαναφέρει τη βιομηχανική βάση των ΗΠΑ στον αμυντικό τομέα «σε βάσεις εμπόλεμης περιόδου».

Σε ό,τι αφορά το Ιράν σχολίασε ότι «η μεγαλύτερη πρόκληση, ο μεγαλύτερος αντίπαλος που αντιμετωπίζουμε σε αυτό το σημείο είναι τα απερίσκεπτα, άστοχα και ηττοπαθή λόγια των Δημοκρατικών του Κογκρέσου και ορισμένων Ρεπουμπλικανών. Δύο μήνες μετά—σας υπενθυμίζω, δύο μήνες σε μια σύγκρουση. Για να μην αναφέρω πόσο καιρό ήμασταν στο Ιράκ, πόσο καιρό ήμασταν στο Αφγανιστάν, πόσο καιρό ήμασταν στο Βιετνάμ».

«Δύο μήνες σε έναν υπαρξιακό αγώνα για την ασφάλεια του αμερικανικού λαού: Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνική βόμβα. Είμαστε περήφανοι για αυτή την προσπάθεια».

Όταν πιέστηκε από τους βουλευτές για το πώς ο Λευκός Οίκος στοχεύει να πιέσει το Ιράν να συμφωνήσει σε μια νέα πυρηνική συμφωνία, είπε ότι οι ΗΠΑ πρέπει «να τους φτάσουν στο σημείο να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να τα παρατήσουν».



Ισχυρίστηκε ότι ενώ οι επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ άφησαν τις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις «ισοπεδωμένες», το Ιράν εξακολουθεί να έχει «πυρηνικές φιλοδοξίες», μαζί με μια «συμβατική ασπίδα χιλιάδων πυραύλων».

«Το να αποκαλούμε αυτόν τον πόλεμο τέλμα είναι ντροπή· έχουμε μόλις δύο μήνες που ξεκίνησε». «Το Ιράν βρίσκεται σε πόλεμο μαζί μας εδώ και 47 χρόνια. Θέλετε να μιλήσουμε για έναν αέναο πόλεμο;» διερωτήθηκε ο Πιτ Χέγκσεθ.

Ο Υπουργός Πολέμου επανέλαβε επίσης τη νέα στάση της κυβέρνησης Τραμπ απέναντι στην Κίνα, λέγοντας ότι οι ΗΠΑ θέλουν «μια προσέγγιση που δεν στοχεύει στην κυριαρχία αλλά μάλλον σε μια ισορροπημένη σχέση».

