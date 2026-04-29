Η Βρετανία συμφώνησε να δημιουργήσει μια ενιαία ναυτική δύναμη με εννέα ευρωπαϊκές χώρες, ως «συμπλήρωμα» του ΝΑΤΟ, με στόχο την αποτροπή μελλοντικών ρωσικών απειλών από το «ανοιχτό θαλάσσιο σύνορο» στον βορρά, όπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής του Βασιλικού Ναυτικού.

Ο στρατηγός, σερ Γκουίν Τζένκινς δήλωσε ότι, παρά τη συνεχιζόμενη κρίση στη Μέση Ανατολή, όπου το Στενό του Ορμούζ παραμένει κλειστά μετά τον πόλεμο ΗΠΑ – Ισραήλ με το Ιράν «η Ρωσία παραμένει η σοβαρότερη απειλή για την ασφάλειά μας».

Σε ομιλία του, ο Πρώτος Λόρδος της Θάλασσας ανέφερε ότι τα 10 μέλη της Κοινής Εκστρατευτικής Δύναμης (JEF) υπέγραψαν την περασμένη εβδομάδα δήλωση προθέσεων για τη δημιουργία μιας «πολυεθνικής ναυτικής δύναμης» που θα λειτουργεί ως «συμπλήρωμα του ΝΑΤΟ».

Η νέα δύναμη δεν θα περιλαμβάνει τις Ηνωμένες Πολιτείες, των οποίων ο πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), έχει επανειλημμένα επικρίνει το Ηνωμένο Βασίλειο για τη μη ενεργή υποστήριξη των βομβαρδισμών στο Ιράν, φτάνοντας μάλιστα να χαρακτηρίσει τα αεροπλανοφόρα του Βασιλικού Ναυτικού «παιχνίδια».

Η στρατιωτική συνεργασία ΗΠΑ – Ηνωμένου Βασιλείου βρίσκεται σε χαμηλό σημείο, με τις δύο χώρες να διαφωνούν σχετικά με τo Στενό του Ορμούζ. Οι ΗΠΑ έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν βοήθεια για τον εξαναγκασμό διέλευσης από τα Στενά και έχουν επικρίνει τις βρετανικές και γαλλικές συζητήσεις για τη δημιουργία αμυντικών περιπολιών μετά το τέλος του πολέμου, χαρακτηρίζοντάς τες «ανόητες».

Η JEF περιλαμβάνει την Ολλανδία, και τα πέντε σκανδιναβικά κράτη καθώς και τις τρεις χώρες της Βαλτικής, με το Ηνωμένο Βασίλειο να αποτελεί το ισχυρότερο στρατιωτικά μέλος. Ο Καναδάς εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο συμμετοχής, καθώς ορισμένα μέλη του ΝΑΤΟ αναπροσαρμόζουν την απάντησή τους στην αυξανόμενη ρωσική επιθετικότητα. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσε ότι ρωσικά κατασκοπευτικά υποβρύχια εντοπίστηκαν να πραγματοποιούν δραστηριότητες που φαίνεται να συνιστούν μυστική παρακολούθηση υποθαλάσσιων υποδομών γύρω από τη χώρα.

«Οι ρωσικές εισβολές στα ύδατά μας έχουν αυξηθεί σχεδόν κατά ένα τρίτο τα τελευταία δύο χρόνια», δήλωσε ο επικεφαλής του βρετανικού ναυτικού, προσθέτοντας ότι θεωρεί πως το Ηνωμένο Βασίλειο έχει ένα «ανοιχτό θαλάσσιο σύνορο με τη Ρωσία στον βορρά».

Στόχος της νέας ναυτικής δύναμης, η οποία θα μπορεί «εφόσον απαιτηθεί» να διοικείται από το στρατιωτικό αρχηγείο του Ηνωμένου Βασιλείου στο Νόρθγουντ, βορειοδυτικά του Λονδίνου, είναι η κοινή εκπαίδευση και προετοιμασία. Παράλληλα, θα είναι «σχεδιασμένη ώστε να μπορεί να πολεμήσει άμεσα εάν χρειαστεί, με πραγματικές δυνατότητες, πραγματικά επιχειρησιακά σχέδια και ουσιαστική διαλειτουργικότητα», δήλωσε ο Τζένκινς - παρότι το ναυτικό δυσκολεύτηκε να διαθέσει πολεμικό πλοίο στην αρχή του πολέμου με το Ιράν.

Πέρασαν περισσότερες από τρεις εβδομάδες μετά από επίθεση με drone στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι της Κύπρου μέχρι να αναπτυχθεί το HMS Dragon στην ανατολική Μεσόγειο, ενώ το αντιτορπιλικό χρειάστηκε αργότερα να ελλιμενιστεί λόγω προβλημάτων σε τουαλέτες και παροχή νερού.

Ο Τζένκινς δήλωσε ότι η κρίση στη Μέση Ανατολή έφερε το ναυτικό στο επίκεντρο: «Ήμασταν επαρκώς προετοιμασμένοι; Μπορούμε να πολεμήσουμε σήμερα, και αν ναι, με τι μέσα;», προσθέτοντας ότι υπάρχει συνολικό σχέδιο δράσης.

Πηγές του ναυτικού ανέφεραν ότι η κρίση διαθεσιμότητας στην αρχή του πολέμου οφείλεται σε έλλειψη προηγούμενων επενδύσεων και αναδεικνύει τις επιπτώσεις των περικοπών στη ναυπηγική βιομηχανία από προηγούμενες κυβερνήσεις. Ο Τζένκινς, πρώην πεζοναύτης και διοικητής ειδικών δυνάμεων, δήλωσε ότι «μη επανδρωμένα συνοδευτικά πλοία» —μεγάλα θαλάσσια drones— θα πλέουν δίπλα στα βρετανικά πολεμικά πλοία μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, στο πλαίσιο προσπάθειας ενίσχυσης των στρατιωτικών δυνατοτήτων με χαμηλότερο κόστος.

Ωστόσο, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο έχει απειλήσει να κατασχέσει δεξαμενόπλοια του λεγόμενου «σκιώδους στόλου» που συνδέονται με τη Ρωσία και εξάγουν πετρέλαιο υπό κυρώσεις, δεν το έχει πράξει, σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες που το έχουν ήδη εφαρμόσει.

Η Ρωσία έχει διαθέσει φρεγάτες για να συνοδεύουν πλοία υπό καθεστώς κυρώσεων μέσω των Στενών του Ντόβερ, αψηφώντας τη βρετανική προειδοποίηση που διατυπώθηκε δημόσια από τον Κιρ Στάρμερ στις 25 Μαρτίου. Έκτοτε, 98 δεξαμενόπλοια που υπόκεινται σε κυρώσεις έχουν διέλθει από τα βρετανικά ύδατα.

Πηγή: skai.gr

