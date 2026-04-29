Παγώνει το αίμα η φωτογραφία του 31χρονου που κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο δείπνο του Λευκού Οίκου για τους ανταποκριτές ξένου Τύπου. Ο Κόουλ Άλεν τράβηξε μια σέλφι φωτογραφία στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του λίγα μόνο λεπτά πριν την επίθεση, έχοντας πάνω του μια τσάντα πυρομαχικών, μια θήκη ώμου για πιστόλι και ένα μαχαίρι στη θήκη, ανέφεραν οι ερευνητές την Τετάρτη σε νέο δικαστικό έγγραφο.

Στη φωτό ο Άλεν φορά μαύρο παντελόνι, μαύρο πουκάμισο και κόκκινη γραβάτα, και εμφανίζεται να χαμογελά. Τράβηξε τη φωτογραφία στο δωμάτιό του στο Hilton, το ξενοδοχείο όπου ο Τραμπ και εκατοντάδες δημοσιογράφοι συναντιόντουσαν το Σάββατο το βράδυ, αναφέρουν οι αρχές. Χαρακτήριζε τον εαυτό του «ο φιλικός σας ομοσπονδιακός δολοφόνος».

Ο Τραμπ και ο αντιπρόεδρος Βανς δεν τραυματίστηκαν και απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από το πόντιουμ από τις ομάδες ασφαλείας τους.

«Σκοπεύε να σκοτώσει και πυροβόλησε με το κυνηγετικό του όπλο ενώ προσπαθούσε να παραβιάσει την ασφάλεια και να επιτεθεί στον στόχο του. Με απλά λόγια, ο κατηγορούμενος αποτελεί έναν ασυνήθιστα σοβαρό κίνδυνο για την κοινότητα εάν αφεθεί ελεύθερος εν αναμονή της δίκης. Η έλλειψη ποινικού μητρώου του κατηγορουμένου και άλλες προσωπικές περιστάσεις δεν αλλοιώνουν αυτό το συμπέρασμα», τόνισε ο βοηθός εισαγγελέα των ΗΠΑ, Τσαρλς Τζόουνς.

Ο Άλεν έφερε μαζί του μια επαναληπτική καραμπίνα (χράπα-χρούπα), την οποία αγόρασε πέρυσι, και ένα ημιαυτόματο πιστόλι, το οποίο αγόρασε το 2023, σύμφωνα με τις αρχές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.