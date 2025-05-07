Τραμπ: Μόλις ενημερώθηκα για την επίθεση της Ινδίας στο Πακιστάν - «Είναι ντροπή»

Στην πρώτη του αντίδραση ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε την οργή του για τη στρατιωτική εμπλοκή μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν, σηματοδοτώντας την ανησυχία για την κλιμάκωση μεταξύ των δύο πυρηνικών δυνάμεων.

«Είναι ντροπή, μόλις μάθαμε για τις επιθέσεις της Ινδίας κατά του Πακιστάν» είπε ο Τραμπ.

Σε μια δραματική κλιμάκωση των εντάσεων στην περιοχή του Κασμίρ, οι ινδικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν πυραυλική επίθεση με την ονομασία «Επιχείρηση Sindoor», με στοχευμένα πλήγματα κατά «τρομοκρατικών υποδομών στο έδαφος του Πακιστάν» και στις κατεχόμενες από το Πακιστάν περιοχές Τζαμού και Κασμίρ.

Ο εκπρόσωπος του στρατού του Πακιστάν ανακοίνωσε ότι με βάση έναν πρώτο απολογισμό τουλάχιστον τρία άτομα έχουν σκοτωθεί και άλλα δώδεκα έχουν τραυματιστεί από τα ινδικά πλήγματα, ενώ έχουν πληγεί δύο τζαμιά. Πρόσθεσε ότι όλοι οι στόχοι που επλήγησαν ήταν θέσεις αμάχων και όχι στρατιωτικές εγκαταστάσεις, τονίζοντας ότι ο ισχυρισμός του Νέου Δελχί ότι «στόχευσε θέσεις τρομοκρατών είναι ψευδής».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.