Γάζα: Τουλάχιστον 22 νεκροί από ισραηλινό πλήγμα σε σχολικό συγκρότημα

Η παλαιστινιακή υπηρεσία πολιτικής προστασίας ανακοίνωσε σήμερα ότι τουλάχιστον 22 άνθρωποι σκοτώθηκαν εξαιτίας ισραηλινού πλήγματος σε σχολικό συγκρότημα όπου είχαν βρει καταφύγιο εκτοπισμένοι στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

«Ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται σε 22 και δεκάδες έχουν τραυματιστεί από το ισραηλινό πλήγμα σε σχολείο που φιλοξενούσε εκτοπισμένους κοντά στον καταυλισμό Μπουρέιζ», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο Άχμαντ Ραντουάν, αξιωματούχος των υπηρεσιών διάσωσης.

Εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF) ανέφερε πως στόχος της επιδρομής ήταν «κέντρο διοίκησης και ελέγχου» της Χαμάς.

