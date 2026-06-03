Σε συνολική ποινή φυλάκισης οκτώ μηνών, με τριετή αναστολή, καταδικάστηκε από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης ο 39χρονος, ο οποίος προκάλεσε αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους στον διεθνή αερολιμένα «Μακεδονία», όταν, σε εμφανή κατάσταση μέθης, σύμφωνα με την Αστυνομία, επέδειξε επιθετική συμπεριφορά κατά τη διάρκεια πτήσης από το Μάντσεστερ προς την Αττάλεια.

Κατά την προανακριτική διαδικασία ο κατηγορούμενος, υπήκοος Ηνωμένου Βασιλείου, με καταγωγή από το Πακιστάν, φέρεται να παραδέχθηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ. Ωστόσο, απολογούμενος ενώπιον του δικαστηρίου, ανακάλεσε την παραδοχή αυτή, υποστηρίζοντας, μέσω διερμηνέα, ότι δεν ήταν μεθυσμένος κι ότι απλώς «μιλούσε δυνατά».

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., ο κυβερνήτης του αεροσκάφους προχώρησε στην αναγκαστική προσγείωση αργά χθες το βράδυ. Για τη συμπεριφορά του ενημερώθηκε η Αστυνομία και μετά τη προσγείωση αστυνομικοί του Τμήματος Αστυνόμευσης της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Θεσσαλονίκης κλήθηκαν στο αεροσκάφος και τον συνέλαβαν. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας σύλληψης, το αεροσκάφος συνέχισε κανονικά την πορεία του προς τον προορισμό του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.