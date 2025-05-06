Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Ινδία- Πακιστάν να επιδείξουν υπευθυνότητα για επίλυση κρίσης

Η αμερικανική κυβέρνηση κάλεσε σήμερα το Νέο Δελχί και το Ισλαμαμπάντ να εργαστούν με υπευθυνότητα για την επίλυση της διαμάχης τους, μετά την ανακοίνωση από την κυβέρνηση της Ινδίας ότι θα κόψει το νερό των ποταμών που φθάνουν στο πακιστανικό έδαφος σε αντίποινα για την πολύνεκρη επίθεση στο ινδικό Κασμίρ στα τέλη Απριλίου.

«Εξακολουθούμε να παροτρύνουμε το Πακιστάν και την Ινδία να εργαστούν με υπευθυνότητα για μια λύση που θα διατηρεί τη μακροχρόνια ειρήνη και την περιφερειακή σταθερότητα στη νότια Ασία», δήλωσε η Τάμι Μπρους, εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Η Ινδία ανέστειλε τη συμμετοχή της σε μια συνθήκη που υπέγραψε το 1960 με το Πακιστάν και αφορούσε τον διαμοιρασμό υδάτινων πόρων, σε αντίποινα για την επίθεση ενόπλων σε τουρίστες, στις 22 Απριλίου στο Παχαλγκάμ, που στοίχισε τη ζωή σε 26 ανθρώπους. Μολονότι κανείς δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση, η Ινδία κατηγορεί το Πακιστάν, που αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

