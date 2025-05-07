Γκουτέρες: «Ο κόσμος δεν μπορεί να αντέξει μια στρατιωτική αντιπαράθεση μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν»

Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για τις ινδικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Πακιστάν και στο Κασμίρ.

«Ο κόσμος δεν θα άντεχε στρατιωτική σύγκρουση» ανάμεσα στην Ινδία και στο Πακιστάν, δήλωσε χθες Τρίτη ο εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, μετά τους βομβαρδισμούς που διεξήγαγαν οι ινδικές ένοπλες δυνάμεις εναντίον του Πακιστάν, το οποίο διεμήνυσε πως θα ανταποδώσει τα πλήγματα αυτά.

Ο Αντόνιο Γκουτέρες «καλεί τις δυο χώρες να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος, ο Στεφάν Ντουζαρίκ.

Πηγή: skai.gr

