Το Πακιστάν συγκαλεί την επιτροπή εθνικής ασφαλείας εν μέσω κλιμάκωσης με την Ινδία

Στο Πακιστάν συγκλήθηκε για τις 08:00 (ώρα Ελλάδας) το πρωί, η επιτροπή εθνικής ασφαλείας, όργανο αποτελούμενο από κορυφαίους πολιτικούς και στρατιωτικούς αξιωματούχους, το οποίο δεν συνεδριάζει παρά μόνο σε ακραίες περιπτώσεις, εν μέσω στρατιωτικής κλιμάκωσης με την Ινδία, ανακοίνωσε ο υπουργός Πληροφοριών Αταουλά Ταράρ.

Η επιτροπή αυτή αποφάσισε την 24η Απριλίου την επιβολή σειράς διπλωματικών κυρώσεων εναντίον της Ινδίας, σε αντίποινα για παρόμοια μέτρα που πήρε το Νέο Δελχί, μετά τη φονική επίθεση εναντίον τουριστών στο Κασμίρ, για την οποία η ινδική κυβέρνηση επέρριψε την ευθύνη στο Πακιστάν, που το διέψευσε.

Πηγή: skai.gr

