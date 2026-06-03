ΟΗΕ: Γερμανική ήττα για μια θέση στο Συμβούλιο Ασφαλείας

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Γερμανία απέτυχε να εκλεγεί μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την περίοδο 2027-2028, παρά τις υψηλές προσδοκίες της.

Η ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη ήταν μυστική και για την εκλογή απαιτούνταν πλειοψηφία δύο τρίτων από τα 193 κράτη-μέλη.

Η Αυστρία και η Πορτογαλία επικράτησαν κατά της γερμανικής υποψηφιότητας, λαμβάνοντας περισσότερες ψήφους από τη Γερμανία.

Η Γερμανία δεν κατάφερε να λάβει τελικά θέση μη μόνιμου μέλους στο ΣΑ του ΟΗΕ μετά από σχετική ψηφοφορία στη Νέα Υόρκη. Ισχυρό πλήγμα και μήνυμα προς τον Μερτς.Ανταπόκριση από το Βερολίνο



Η Γερμανία απέτυχε στον ΟΗΕ και δεν έλαβε τελικά την πολυπόθητη μη μόνιμη θέση στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, που διεκδικούσε έντονα και με σιγουριά «νικητή» τις τελευταίες μέρες για τα έτη 2027 και 2028, μονοκούκι για πολλούς η αποτυχία ήταν αναμενόμενη.

Πηγή: Deutsche Welle

Στη μυστική ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, η Αυστρία και η Πορτογαλία επικράτησαν έναντι της γερμανικής υποψηφιότητας. Για την εκλογή απαιτούνταν πλειοψηφία δύο τρίτων των 193 κρατών-μελών του ΟΗΕ.Η Πορτογαλία και η Αυστρία εισέρχονται έτσι, για την περιφερειακή ομάδα δυτικοευρωπαϊκών κρατών, στο ισχυρότερο όργανο του ΟΗΕ. Στην περιφερειακή αυτή ομάδα αναλογούν δύο έδρες, για τις οποίες αυτή τη φορά υπήρχαν τρεις υποψήφιες χώρες.Σύμφωνα με την πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης, την Αναλένα Μπέρμποκ (πρώην Γερμανίδα υπ. Εξωτερικών από τους Πράσινους), η Πορτογαλία έλαβε 134 ψήφους, η Αυστρία 131 και η Γερμανία 104. Η Γερμανία κανονικά θα έπρεπε να είχε κάνει πίσω εξαρχής, σχολιάζουν αναλυτές στη Γερμανία, γιατί «δεν ήταν η σειρά της», ωστόσο, αν και γνώριζε τις άλλες δύο υποψηφιότητες, έθεσε όψιμα και η ίδια υποψηφιότητα εδώ και χρόνια – μια απόφαση που δέσμευσε και τη νυν κυβέρνηση. Η Γερμανία έχει στο παρελθόν διατελέσει έξι φορές μη μόνιμο μέλος του ΣΑ του ΟΗΕ.Πλήγμα για τη διεθνή εικόνα της ΓερμανίαςΓια τη Γερμανία η ήττα αυτή αποτελεί αποτυχία και ισχυρό πλήγμα στη διεθνή εικόνα της χώρας, του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς και του υπ. Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ, την ώρα που διεκδικούν για το Βερολίνο ηγετικό ρόλο στην ευρωπαϊκή πτέρυγα του ΝΑΤΟ, πρωταγωνιστικό ρόλο στη στήριξη της Ουκρανίας και «εποικοδομητικό» ρόλο στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.Πολλές χώρες ήταν αντίθετες με τη γερμανική υποψηφιότητα εξαιτίας της στάσης ανοχής του Βερολίνου έναντι του Ισραήλ τα τελευταία χρόνια, που βέβαια εξηγείται από ιστορικούς λόγους και εξαιτίας της ειδικής ευθύνης της χώρας. Η Γερμανία δεν αναγνωρίζει επίσης «παλαιστινιακό κράτος» και δεν συμμετείχε στη Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Παλαιστινιακό. Στη ΓΣ του ΟΗΕ τον περασμένο Σεπτέμβριο δεν εκπροσωπήθηκε από τον καγκελάριο Μερτς. Τέλος, πολλές χώρες θεωρούν ότι η Γερμανία αντέδρασε ήπια ως προς την επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν καθώς και στην αμερικανική επέμβαση στη Βενεζουέλα.Πηγές: DW, Tagesschau, DLF, n-tv

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