Τραμπ – Κίνα: Αλληλοδιαψεύδονται για τις επαφές για του δασμούς

Σύγχυση επικρατεί για τις επαφές του Ντόναλντ Τραμπ με την Κίνα, και ειδικά με τον ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ για να βρεθεί λύση στο θέμα των δασμών, καθώς οι δυο πλευρές αλληλοδιαψεύδονται, και μοιάζουν «χαμένες στη μετάφραση».

«Είμαστε σε συζητήσεις με την Κίνα για τους δασμούς»

Στην αποκάλυψη ότι αμερικανική και κινεζική κυβέρνηση βρίσκονται σε συνομιλίες με την κινεζική για να συνάψουν δασμολογική συμφωνία και ότι ο Σι τον κάλεσε, προχώρησε ο Αμερικανός πρόεδρος, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό Time με αφορμή τις 100 ημέρες που κλείνει σε λίγες ημέρες στο Οβάλ Γραφείο.

Ο Τραμπ εξακολουθεί να είναι πεπεισμένος ότι οι δασμοί είναι απαραίτητοι προσθέτοντας ότι θα το θεωρήσει «ολική νίκη» εάν οι ΗΠΑ εξακολουθούν να έχουν δασμούς έως και 50% σε ξένες εισαγωγές ένα χρόνο από τώρα.

«Δεν νομίζω ότι αυτό είναι σημάδι αδυναμίας εκ μέρους του», λέει ο Τραμπ για τον Σι, προσθέτοντας ότι αναμένεται να έχει μια πλήρη λίστα με τις εμπορικές συμφωνίες τις επόμενες τρεις έως τέσσερις εβδομάδες. «Υπάρχει ένας αριθμός όπου θα αισθάνονται άνετα», λέει ο Τραμπ. «Αλλά δεν μπορείτε να τους αφήσετε να κερδίσουν ένα τρισεκατομμύριο δολάρια από εμάς» συμπλήρωσε.

«Η Κίνα και οι ΗΠΑ ΔΕΝ έχουν καμία διαπραγμάτευση»

Να διαψεύσει εμφατικά τον Ντόναλντ Τραμπ έσπευσε το Πεκίνο, δια της κινεζικής πρεσβείας στην Ουάσιγκτον.

«Η Κίνα και οι ΗΠΑ ΔΕΝ έχουν καμία διαβούλευση ή διαπραγμάτευση για τους #δασμούς. Οι ΗΠΑ θα πρέπει να σταματήσουν να προκαλούν σύγχυση» αναφέρει χαρακτηριστικά η πρεσβείας της Κίνας σε μήνυμά του στο Χ.

China and the U.S. are NOT having any consultation or negotiation on #tariffs. The U.S. should stop creating confusion. pic.twitter.com/OrapuQzJRW — CHINA MFA Spokesperson 中国外交部发言人 (@MFA_China) April 25, 2025

Επανήλθε ο Ντόναλντ Τραμπ

Πάντως, μιλώντας σε δημοσιογράφους ο πρόεδρος των ΗΠΑ επανήλθε, επιμένοντας ότι μίλησε με τον ομόλογό του της Κίνας. Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ είναι πολύ κοντά σε συμφωνία με την Ιαπωνία για τους δασμούς.

