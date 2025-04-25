Ισραήλ: Διεύρυνση των επιχειρήσεων στη Γάζα;

Διευρυμένο επιχειρησιακό σχέδιο για τη διαχείριση των μετώπων στη Γάζα υπέβαλε προς έγκριση η στρατιωτική ηγεσία ενώπιον του ισραηλινού υπουργικού συμβουλίου, που συνεδρίασε χθες βράδυ. Το σχέδιο προβλέπει κατάληψη πρόσθετων εδαφών του θύλακα, καθώς επίσης και ειδικές ρυθμίσεις για την εισροή και διανομή της ανθρωπιστικής βοήθειας. Ειδικότερα, προβλέπεται να ανατεθεί σε ιδιωτικές εταιρείες που θα διανέμουν την ανθρωπιστική βοήθεια στους κατοίκους, προκειμένου να μην καταλήγει στις δυνάμεις της Χαμάς.



Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά το διάστημα της αποχώρησης των ισραηλινών δυνάμεων από τον Άξονα Νετσαρίμ της κεντρικής Γάζας, την εισροή και διανομή της ανθρωπιστικής βοήθειας είχαν αναλάβει δυνάμεις του αιγυπτιακού στρατού και αμερικανική ιδιωτική εταιρεία ασφαλείας που απασχολούσε μισθοφόρους. Παρόμοιος μηχανισμός φέρεται να προωθείται από το νέο επιχειρησιακό σχέδιο του ισραηλινού στρατού, το οποίο όμως δεν έχει ακόμα εγκριθεί από την κυβέρνηση.



Ισραηλινές στρατιωτικές πηγές διευκρινίζουν στα τοπικά μέσα ότι το προτεινόμενο σχέδιο επιχειρήσεων θα εφαρμοστεί «αφού περάσουν μερικές εβδομάδες» και σε περίπτωση που δεν αποφέρουν αποτελέσματα οι τρέχουσες παρασκηνιακές επαφές για εκεχειρία.

Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι ισραηλινές επιχειρήσεις

Επί του πεδίου, ωστόσο, οι ισραηλινές επιχειρήσεις συνεχίζονται με σφοδρότητα. Είναι ενδεικτικό ότι κατά το τελευταίο 24ωρο, παλαιστινιακές πηγές αναφέρουν ότι από τους χθεσινούς βομβαρδισμούς, έχασαν τη ζωή τους συνολικά 52 Παλαιστίνιοι, εκ των οποίων 15 στην Τζαμπάλια της βόρειας Γάζας.



Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων WAFA της Παλαιστινιακής Αρχής, συνεπεία αεροπορικών επιδρομών κατά τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, έχασε τη ζωή της 5μελής οικογένεια εκτοπισμένων που διέφυγε στον καταυλισμό της ανθρωπιστικής ζώνης στο Αλ-Μαουάσι του Χαν Γιούνις, ενώ παράλληλα το ισραηλινό πυροβολικό έπληξε τη συνοικία Κιζάν Αλ-Ρασουάν στην νότια Γάζα, προκαλώντας μεγάλο αριθμό τραυματιών. Νωρίτερα χθες, στο Μπετ-Χανούν της βόρειας Γάζας έχασε τη ζωή του ένας ισραηλινός έφεδρος των τεθωρακισμένων και έξι κληρωτοί οπλίτες τραυματίστηκαν από αντιαρματικά πυρά της Χαμάς, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο ισραηλινός στρατός.

Πηγή: Deutsche Welle

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.