Οι έμποροι λιανικής προειδοποιούν ότι οι Αμερικανοί καταναλωτές θα μπορούσαν να βρεθούν ξανά αντιμέτωποι με άδεια ράφια στα καταστήματα και με μία εφοδιαστική αλυσίδα παρόμοια με αυτήν της περιόδου του Covid, εάν οι δασμοί του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα παραμείνουν στα σημερινά τους επίπεδα.

Ακυρώσεις αποστολών αγαθών από Κίνα

Σύμφωνα με το NBC News, οι εταιρείες ακυρώνουν τις αποστολές αγαθών από την Κίνα και διακόπτουν τις νέες παραγγελίες, αφότου ο Τραμπ επέβαλε δασμό 145% σε όλες σχεδόν τις κινεζικές εισαγωγές αυτόν τον μήνα. Ως αποτέλεσμα, ο αριθμός των εμπορευματικών πλοίων που έχουν προγραμματιστεί να φτάσουν στο λιμάνι του Λος Άντζελες τείνει να μειωθεί κατά 33% σε ετήσια βάση για την εβδομάδα που ολοκληρώνεται στις 10 Μαΐου, σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης πλοίων από το Port Optimizer.

Οι Αμερικανοί έμποροι λιανικής θα αύξαναν τις παραγγελίες τους για τις δύο σημαντικές περιόδους φέτος: τη φθινοπωρινή περίοδο - που περιλαμβάνει τις αγορές για το σχολείο - και τις χειμερινές διακοπές. Ωστόσο, υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με το εάν οι αγοραστές των ΗΠΑ θα έχουν την επιλογή, τους επόμενους μήνες, των προϊόντων που συνήθως αγόραζαν.

«Παίρνουν τις αποφάσεις τους για τις αγορές των διακοπών τώρα», δήλωσε ο Jonathan Gold, αντιπρόεδρος εφοδιαστικής αλυσίδας και τελωνειακής πολιτικής για την Εθνική Ομοσπονδία Λιανικού εμπορίου. «Είναι μια πρόκληση για τους ανθρώπους να καταλάβουν πώς να παραγγείλουν και να τιμολογήσουν σωστά με όλη την αβεβαιότητα που υπάρχει εκεί έξω σχετικά με τα τιμολόγια.»

Με τον τρέχοντα δασμολογικό συντελεστή, μια εταιρεία με έδρα τις ΗΠΑ θα πρέπει να πληρώσει τουλάχιστον 145 $ σε δασμολογικά τέλη στην υπηρεσία Τελωνείων και Προστασία των Συνόρων για να εισάγει ένα αντικείμενο αξίας 100 $, εκτός από τα ηλεκτρονικά και φαρμακευτικά προϊόντα, τα οποία επιβάλλονται με χαμηλότερο συντελεστή. Αυτό το τέλος θα μπορούσε να εξαλείψει οποιοδήποτε κέρδος θα μπορούσε να έχει μια εταιρεία και να την αναγκάσει να πουλάει τα προϊόντα της με ζημία ή να αυξήσει τις τιμές σε επίπεδα που οι καταναλωτές μπορεί να μην είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν.

«Εγκλωβισμένα» τα κινεζικά προϊόντα

Κινέζοι πωλητές είπαν στο NBC News αυτόν τον μήνα ότι οι αμερικανικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης της Target, έχουν σταματήσει τις παραγγελίες. Μία προμηθεύτρια που πουλάει προϊόντα σε λιανοπωλητές στις ΗΠΑ είπε ότι ναι μεν τα προϊόντα της είναι έτοιμα για αποστολή, αλλά παραμένουν στην Κίνα. Δεν αναμένεται να στείλει προϊόντα στις Ηνωμένες Πολιτείες το πρώτο εξάμηνο του έτους.

Η Εθνική Ομοσπονδία Λιανικού Εμπορίου αναμένει ότι οι εισαγωγές θα μειωθούν κατά 20% το δεύτερο εξάμηνο του έτους, εάν οι δασμοί συνεχίσουν με τον τρέχοντα ρυθμό τους.

Μερικά από τα προϊόντα που πιθανότατα θα χαθούν από τα ράφια των καταστημάτων τους επόμενους μήνες θα είναι τα υποδήματα, τα είδη ένδυσης, τα παιχνίδια και τα ηλεκτρονικά είδη χαμηλότερου κόστους, για τα οποία η παραγωγή επικεντρώνεται σε μεγάλο βαθμό στην Κίνα, δήλωσε ο Jonathan Gold. Άλλα είδη που προέρχονται από την Κίνα, όπως ο χυμός μήλου και τα ψάρια, έχουν περιορισμένη διάρκεια ζωής και ήταν πιο δύσκολο για τους λιανοπωλητές να δημιουργήσουν απόθεμα.

«Όπως στην εποχή του Covid όπου είχαμε ελλείψεις σε χαρτί υγείας, θα αρχίσουμε αυτό να το βλέπουμε σε όλο και περισσότερα προϊόντα», δήλωσε ο Sean Stein, πρόεδρος του Επιχειρηματικού Συμβουλίου ΗΠΑ-Κίνας. «Σε μερικές εβδομάδες, θα αρχίσουμε να ξεμένουμε από πράγματα και αν η κυβέρνηση περιμένει να λύσει το πρόβλημα όταν θα έχουμε ελλείψεις, είναι πολύ αργά.»

Η απειλή των άδειων ραφιών στα καταστήματα φαίνεται να έχει σημάνει συναγερμό μέσα στον Λευκό Οίκο, περισσότερο και από τις προειδοποιήσεις από τις επιχειρήσεις για αύξηση των τιμών, δήλωσε άτομο που γνωρίζει τις προσπάθειες λόμπι των επιχειρήσεων σχετικά με το θέμα των δασμών. Οι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ φάνηκαν ιδιαίτερα ανήσυχοι για την έλλειψη προϊόντων κατά τις γιορτές, όπως την 4η Ιουλίου και τα Χριστούγεννα, ανέφερε το άτομο.

Μετά από μια συνάντηση με λιανοπωλητές αυτή την εβδομάδα, ο Τραμπ είπε την Τετάρτη ότι σκέφτεται να μειώσει τους δασμούς στην Κίνα, αν και δεν έχει προβεί σε κάποια σχετική ενέργεια. Ο ίδιος δήλωσε την Πέμπτη ότι η κυβέρνησή του συναντήθηκε με Κινέζους αξιωματούχους, αλλά νωρίτερα την ίδια ημέρα, Κινέζοι αξιωματούχοι αρνήθηκαν ότι είχαν υπάρξει επίσημες εμπορικές συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του NBC News, ακόμη και αν ο Τραμπ μείωνε τους δασμούς, η εφοδιαστική αλυσίδα έχει διαταραχθεί σε τέτοιο βαθμό που μπορεί να χρειαστούν εβδομάδες ή μήνες για να επανέλθει, δεδομένου του χρόνου που χρειάζεται προκειμένου τα πλοία να διασχίσουν τον Ειρηνικό και τα άλλα κομμάτια της εφοδιαστικής αλυσίδας επίσης να επανέλθουν.

