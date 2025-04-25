Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα ανακοίνωσε σήμερα ότι «εξαντλήθηκαν όλα τα αποθέματα τροφίμων» του στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς παραμένουν κλειστά τα σημεία διέλευσης προς τον παλαιστινιακό θύλακα.

Το Ισραήλ έχει μπλοκάρει την είσοδο κάθε ανθρωπιστικής βοήθειας από τις 2 Μαρτίου.

«Σήμερα, το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (WFP) παρέδωσε τα τελευταία αποθέματα τροφίμων που διέθετε σε κουζίνες που σερβίρουν ζεστό φαγητό στη Λωρίδα της Γάζας. Αυτές οι κουζίνες αναμένεται να ξεμείνουν από τρόφιμα μέσα στις επόμενες ημέρες», τόνισε

«Δεν έχουν εισέλθει ανθρωπιστικές ή εμπορικές προμήθειες στη Γάζα για περισσότερες από επτά εβδομάδες, καθώς όλα τα κύρια σημεία διέλευσης των συνόρων παραμένουν κλειστά. Πρόκειται για το μεγαλύτερο σε διάρκεια κλείσιμο που έχει αντιμετωπίσει ποτέ η Λωρίδα της Γάζας, επιδεινώνοντας τις ήδη εύθραυστες αγορές και τα συστήματα τροφίμων», τόνισε το WFP σε ανακοίνωσή του προς τους δημοσιογράφους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.