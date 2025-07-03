Οι αμερικανικές αρχές έχουν διακόψει όλες τις αποστολές αμερικανικών όπλων προς την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων οβίδων και ανταλλακτικών, αποκάλυψε ο Economist, επικαλούμενο Ουκρανούς αξιωματούχους. Η απόφαση που φέρεται να έλαβε η Ουάσιγκτον έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή για το Κίεβο, με τη Μόσχα να αναμένει σημαντικές ενισχύσεις από την Πιονγιάνγκ.

Όπως τονίζεται, οι Ουκρανοί αξιωματούχοι συνδέουν τις ενέργειες της Ουάσινγκτον με μια «προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να αποσπάσει πολιτικές παραχωρήσεις από την Ουκρανία, όπως έκανε στις αρχές Μαρτίου όταν σταμάτησε για λίγο τις παραδόσεις όπλων και τη συνεργασία των μυστικών υπηρεσιών μετά από τη σύγκρουση» μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σημειώνεται ότι οι ΗΠΑ αρνούνται ότι ασκούν οποιαδήποτε πίεση στην Ουκρανία, καθώς και ότι διέκοψαν ολοκληρωτικά τις προμήθειες όπλων. Σύμφωνα με τον επικεφαλής εκπρόσωπο του Πενταγώνου Σον Παρνέλ, οι παραδόσεις συνεχίζονται, αν και δεν έδωσε λεπτομέρειες. Το Πεντάγωνο δήλωσε ότι η αναστολή προμηθειών όπλων είχε ως στόχο να διατηρήσει την «στρατιωτική ετοιμότητα και τις αμυντικές προτεραιότητες» των ΗΠΑ.

Οι New York Times ανέφεραν ότι οι ΗΠΑ θα ανέστειλαν τις προμήθειες συστημάτων αεράμυνας Patriot, βλημάτων υψηλής ακρίβειας GMLRS, πυραύλων αέρος-εδάφους Hellfire, πυραύλων εδάφους-αέρος Stinger και ορισμένων άλλων πυρομαχικών.



Σε αυτό το πλαίσιο, το ουκρανικό Υπουργείο Εξωτερικών έχει ήδη καλέσει τον επιτετραμμένο των ΗΠΑ στην Ουκρανία, για να συζητήσουν την κατάσταση με τις ανασταλείσες προμήθειες.

Απογοητευμένοι οι σύμμαχοι του Τραμπ

Η απόφαση του Πενταγώνου να σταματήσει ορισμένες αποστολές όπλων στην Ουκρανία άφησε άναυδους ακόμη και αξιωματούχους που συνήθως ενημερώνονται για τέτοια σημαντικά θέματα, συμπεριλαμβανομένων μελών του Κογκρέσου, αξιωματούχων του Υπουργείου Εξωτερικών και βασικών Ευρωπαίων συμμάχων, όπως αποκάλυψαν στο Politico, έξι άτομα που γνωρίζουν την κατάσταση.

Ωστόσο, η αιφνιδιαστική αυτή κίνηση της Δευτέρας έχει τροφοδοτήσει ανησυχία και απογοήτευση, ακόμα και μεταξύ κορυφαίων Ρεπουμπλικάνων. Ακόμη και σύμμαχοι του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ απογοητεύτηκαν από την κίνηση και κατηγόρησαν αξιωματούχους όπως τον υφυπουργό Άμυνας για θέματα πολιτικής, Έλμπριτζ Κόλμπι ότι προχώρησαν στην απόφαση αυτή χωρίς να ενημερώσουν την υπόλοιπη κυβέρνηση ή άλλους. Σημείωσαν ότι η απόφαση να σταματήσουν οι αποστολές όπλων στην Ουκρανία φάνηκε να λαμβάνεται με ελάχιστο συντονισμό εντός της κυβέρνησης, μετά τις μαζικές περικοπές στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας που συρρίκνωσαν το κάποτε ισχυρό πολιτικό όργανο.

«Νομίζω ότι όλα αυτά τα έχει κάνει ο διευθυντής πολιτικής του Υπουργείου Άμυνας, αυτός ο τύπος ο Κόλμπι. Ουσιαστικά δεν έχουμε σύμβουλο εθνικής ασφάλειας», δήλωσε ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής από το Τέξας Μάικλ ΜακΚόλ. «Δεν είμαι καν σίγουρος ότι ζητήθηκε η γνώμη του Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο για αυτό το θέμα... Υπάρχει εσωτερική διχόνοια στον Λευκό Οίκο».

