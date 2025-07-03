Λογαριασμός
Καναδάς: Τέλος συναγερμού μετά από απειλή για βόμβα στα αεροδρόμια του Μόντρεαλ και της Οτάβα

Το Διεθνές Αεροδρόμιο Macdonald-Cartier της Οτάβα ανέφερε ότι διερευνά ένα περιστατικό ασφαλείας και προειδοποίησε για αναστάτωση στις πτήσεις

Αεροδρόμιο Μόντρεαλ

Η καθήλωση αεροσκαφών και η σύντομης διάρκειας διακοπή πτήσεων στα διεθνή αεροδρόμια του Μόντρεαλ και της Οτάβα ήρθη, μετά τη λήξη συναγερμού που προκλήθηκε από απειλή για τοποθέτηση βόμβας, δήλωσε εκπρόσωπος της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ.

Το Διεθνές Αεροδρόμιο Macdonald-Cartier της Οτάβα με ανάρτηση στο X δήλωσε ότι διερευνά ένα περιστατικό ασφαλείας και προειδοποίησε ότι ενδέχεται να διαταραχθούν οι λειτουργίες, προτρέποντας τους ταξιδιώτες να ελέγχουν την κατάσταση της πτήσης τους.

Η αστυνομία της Οτάβα ανέφερε επίσης στο X ότι διερευνά ένα περιστατικό ασφαλείας στο αεροδρόμιο.

Το αεροδρόμιο και το αστυνομικό τμήμα δεν έδωσαν λεπτομέρειες σχετικά με την αιτία της απαγόρευσης εδάφους.

Αξιωματούχοι του αεροδρομίου του Μόντρεαλ δεν ήταν άμεσα διαθέσιμοι για σχόλια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: αεροδρόμια πτήσεις Καναδάς
