Φον ντερ Λάιεν: Είμαστε έτοιμοι για συμφωνία με τις ΗΠΑ για τους δασμούς

Ότι η Ευρώπη είναι έτοιμη για συμφωνία με τις ΗΠΑ αναφορικά με τους δασμούς, διαμήνυσε η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου με την πρωθυπουργό της Δανίας, Μέττε Φρεντέρικσεν.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προσέθεσε, ωστόσο, ότι όλα τα ενδεχόμενα είναι στο τραπέζι σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία.

Συγκεκριμένα ανέφερε: «Είμαστε έτοιμοι για μια συμφωνία. Θέλουμε μια λύση μέσω διαπραγματεύσεων. Αλλά θα γνωρίζετε ότι ταυτόχρονα προετοιμαζόμαστε για την πιθανότητα να μην επιτευχθεί ικανοποιητική συμφωνία».

Στόχος, παράλληλα, όπως επεσήμανε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, είναι πρώτα απ' όλα μία συμφωνία με τις ΗΠΑ επί της αρχής.

«Στοχεύουμε σε μια συμφωνία επί της αρχής», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου, αφού ρωτήθηκε αν η ΕΕ επιθυμεί μια σύντομη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες πριν από την προθεσμία της 9ης Ιουλίου και στη συνέχεια να διευθετηθούν οι λεπτομέρειες.

Υπενθυμίζεται ότι οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες έχουν σκληρύνει τη στάση τους στις εμπορικές διαπραγματεύσεις με τον Ντόναλντ Τραμπ, επιμένοντας ότι οι ΗΠΑ πρέπει να καταργήσουν άμεσα τους δασμούς κατά της ΕΕ ως προϋπόθεση για οποιαδήποτε συμφωνία-πλαίσιο πριν από την επικείμενη προθεσμία της 9ης Ιουλίου.

Πρέσβεις κρατών-μελών της ΕΕ ζήτησαν τη Δευτέρα από τον επίτροπο Εμπορίου Μάρος Σεφτσόβιτς να επιμείνει ώστε οποιαδήποτε συμφωνία να περιλαμβάνει, από τις 9 Ιουλίου, μειώσεις στον υφιστάμενο «αμοιβαίο» δασμό του 10%. Αιτήθηκαν, επίσης, μειώσεις στους υψηλότερους δασμούς που επιβάλλονται σε συγκεκριμένους τομείς.

