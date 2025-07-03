Λογαριασμός
Αραγτσί: Το Ιράν παραμένει δεσμευμένο στη Συνθήκη Μη Διάδοσης των Πυρηνικών Όπλων

Ο ιρανός ΥΠΕΞ παράλληλα ανέφερε ότι η συνεργασία με τον ΙΑΕΑ θα διενεργείται μέσω του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν

Αραγτσί

Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε την Πέμπτη μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα X ότι το Ιράν παραμένει δεσμευμένο στη Συνθήκη για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων (NPT) και στη συμφωνία επιθεωρήσεων με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (IAEA).

«Η συνεργασία μας με τον IAEA θα διενεργείται μέσω του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, για προφανείς λόγους ασφάλειας και προστασίας», πρόσθεσε ο Αραγτσί.
 

