Αραγτσί: Το Ιράν παραμένει δεσμευμένο στη Συνθήκη Μη Διάδοσης των Πυρηνικών Όπλων

Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε την Πέμπτη μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα X ότι το Ιράν παραμένει δεσμευμένο στη Συνθήκη για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων (NPT) και στη συμφωνία επιθεωρήσεων με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (IAEA).

«Η συνεργασία μας με τον IAEA θα διενεργείται μέσω του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, για προφανείς λόγους ασφάλειας και προστασίας», πρόσθεσε ο Αραγτσί.



Fake news. Iran remains committed to the NPT and its Safeguards Agreement. In accordance with the new legislation by Majlis, sparked by the unlawful attacks against our nuclear facilities by Israel and the U.S., our cooperation with @iaeaorg will be channeled through Iran's… https://t.co/i1995s6Z6m — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) July 3, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.