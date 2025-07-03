Επικοινωνία αναμένεται να έχουν, πιθανόν την Παρασκευή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και ο Ουκρανός ομόλογός του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι για να συζητήσουν για την αναστολή των προμηθειών αμερικανικών όπλων στην Ουκρανία, σύμφωνα με τους Financial Times.

Ο Ουκρανός πρόεδρος αναμένεται να θέσει στον Τραμπ και το ζήτημα της μελλοντικής αγοράς αμερικανικών όπλων. Η χρονική στιγμή της τηλεφωνικής επικοινωνίας θα μπορούσε να αλλάξει, διευκρινίζει η εφημερίδα.

Σημειώνεται πως οι αμερικανικές αρχές φαίνεται πως έχουν διακόψει όλες τις αποστολές αμερικανικών όπλων προς την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων οβίδων και ανταλλακτικών, αποκάλυψε ο Economist, επικαλούμενο Ουκρανούς αξιωματούχους.

Η απόφαση που φέρεται να έλαβε η Ουάσιγκτον έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή για το Κίεβο, με τη Μόσχα να αναμένει σημαντικές ενισχύσεις από την Πιονγιάνγκ.

Οι ΗΠΑ από την άλλη πλευρά αρνούνται ότι ασκούν οποιαδήποτε πίεση στην Ουκρανία, καθώς και ότι διέκοψαν ολοκληρωτικά τις προμήθειες όπλων. Σύμφωνα με τον επικεφαλής εκπρόσωπο του Πενταγώνου Σον Παρνέλ, οι παραδόσεις συνεχίζονται, αν και δεν έδωσε λεπτομέρειες. Το Πεντάγωνο δήλωσε ότι η αναστολή προμηθειών όπλων είχε ως στόχο να διατηρήσει την «στρατιωτική ετοιμότητα και τις αμυντικές προτεραιότητες» των ΗΠΑ.

Πηγή: skai.gr

