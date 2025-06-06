Τι συμβαίνει όταν ο πλουσιότερος άνθρωπος και ο ισχυρότερος πολιτικός του πλανήτη βρίσκονται σε ανοιχτή διαμάχη μεταξύ τους; Ο κόσμος το μαθαίνει και η εικόνα δεν είναι όμορφη.

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Ίλον Μασκ διαφωνούν ανοιχτά τα τελευταία 24ωρα, εξαπολύοντας επιθέσεις, με τον Λευκό Οίκο ωστόσο να φαίνεται πως θέλει να ρίξει τους τόνους.

Σύμφωνα με το Politico, οι σύμβουλοι του Λευκού Οίκου έχουν προγραμματίσει τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Μασκ και του Τραμπ σήμερα, Παρασκευή.

Παράλληλα, σε νεότερες δηλώσεις του στο Politico, σχετικά με το «διαζύγιο» με τον Μασκ, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε: «Ω, είναι εντάξει, πάει πολύ καλά, ποτέ δεν ήταν καλύτερα».

Όσα προηγήθηκαν - Ο πόλεμος αναρτήσεων και οι εκατέρωθεν απειλές

Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ απείλησε τις ογκώδεις επιχειρηματικές συναλλαγές του Μασκ με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, οι οποίες αποτελούν την αιμοδοσία του προγράμματός του SpaceX.

«Ο ευκολότερος τρόπος για να εξοικονομήσουμε χρήματα στον προϋπολογισμό μας, δισεκατομμύρια και δισεκατομμύρια δολάρια, είναι να τερματίσουμε τις κυβερνητικές επιδοτήσεις και τα συμβόλαια του Ίλον», έγραψε απειλητικά ο Τραμπ στο Truth Social.

Αν ο Τραμπ στρέψει τον κυβερνητικό μηχανισμό εναντίον του Μασκ, ο δισεκατομμυριούχος της τεχνολογίας θα πληγεί σοβαρά, αναφέρει το BBC, σημειώνοντας πως η τιμή της μετοχής της Tesla σημείωσε ήδη βουτιά 14% την Πέμπτη.

Ωστόσο, δεν είναι μονόδρομος. Μετά από αυτή την ομοβροντία, ο Μασκ ζήτησε την παραπομπή του Τραμπ, τον προκάλεσε να κόψει τη χρηματοδότηση των εταιρειών του και αντέτεινε ότι επιταχύνει τον παροπλισμό του διαστημικού σκάφους Dragon, στο οποίο βασίζονται οι ΗΠΑ για να μεταφέρουν Αμερικανούς αστροναύτες και προμήθειες στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό -κάτι που στη συνέχεια πήρε πίσω.

Ο Μασκ διαθέτει σχεδόν απεριόριστους πόρους για να απαντήσει, μεταξύ άλλων χρηματοδοτώντας εξεγερμένους διεκδικητές των Ρεπουμπλικάνων στις εκλογές και τις προκριματικές εκλογές του επόμενου έτους. Και αργά το απόγευμα της Πέμπτης, είπε ότι έριξε την «πραγματικά μεγάλη βόμβα» - υπονοώντας, χωρίς αποδείξεις ότι ο Τραμπ εμφανίζεται σε αδημοσίευτα αρχεία που σχετίζονται με τον Τζέφρι Επστάιν.

Time to drop the really big bomb:@realDonaldTrump is in the Epstein files. That is the real reason they have not been made public.



Have a nice day, DJT! — Elon Musk (@elonmusk) June 5, 2025

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λεβίτ, έδωσε μια «χλιαρή απάντηση» στις κατηγορίες του Μασκ. «Πρόκειται για ένα ατυχές επεισόδιο από τον Ίλον, ο οποίος είναι δυσαρεστημένος με το ‘μεγάλο όμορφο νομοσχέδιο’ επειδή δεν περιλαμβάνει τις πολιτικές που ήθελε», δήλωσε η ίδια.

Παράλληλα, σύμφωνα με το BBC, μια πηγή που γνωρίζει το θέμα απέρριψε τους ισχυρισμούς του Μασκ για τον Τραμπ και τον Επστάιν ως κάτι το μη καινούργιο, λέγοντας πως η κυβέρνηση έχει ήδη δώσει στη δημοσιότητα τους φακέλους του Επστάιν με το όνομα του Τραμπ.

Η πηγή διερωτήθηκε επίσης γιατί ο Μασκ ευθυγραμμίστηκε τόσο στενά με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, αν πραγματικά πίστευε ότι είχε βαθιά σχέση με τον Επστάιν.

Ο δισεκατομμυριούχος μπορεί να μην κερδίσει τη μάχη εναντίον ολόκληρης της κυβέρνησης του Τραμπ, αλλά θα μπορούσε να πλήξει πολιτικά τον Τραμπ αλλά και τους Ρεπουμπλικανούς -αν συνεχιστεί ο «πόλεμος».

Ο Τραμπ, που ίσως το γνωρίζει αυτό, φάνηκε να μετριάζει λίγο την κατάσταση, αποφεύγοντας να σχολιάσει τον Μασκ κατά τη διάρκεια δημόσιας εμφάνισης σε εκδήλωση για την αστυνομία στον Λευκό Οίκο. Δημοσίευσε ένα μήνυμα στο Truth Social που έλεγε ότι δεν τον πειράζει «να στραφεί εναντίον του», αλλά εύχεται να είχε παραιτηθεί από την κυβερνητική υπηρεσία πριν από μήνες. Στη συνέχεια μίλησε το «μεγάλο όμορφο νομοσχέδιό του» για τις δαπάνες.

Η διαμάχη άρχισε να σιγοβράζει την περασμένη εβδομάδα, ξεκίνησε να φουντώνει την Τετάρτη και πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις την Πέμπτη, στο Οβάλ γραφείο.

Μπροστά στον καλεσμένο του, τον νέο καγκελάριο της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, ο πρόεδρος Τραμπ εξέφρασε την έκπληξή του για την κριτική του Μασκ στη νομοθεσία του και αντέκρουσε πως θα είχε χάσει τις περσινές προεδρικές εκλογές χωρίς την υποστήριξη του Μασκ και των εκατομμυρίων του.

Σημείωσε πως ο Μασκ άλλαξε στάση μόνο και μόνο επειδή η αυτοκινητοβιομηχανία του, η Tesla, θα πληγεί από την προσπάθεια των Ρεπουμπλικανών να τερματίσουν τις φορολογικές πιστώσεις για τα ηλεκτρικά οχήματα.

Ο Μασκ απάντησε στο Χ: «Είπε ότι δεν τον ενδιαφέρουν οι επιδοτήσεις αυτοκινήτων, θέλει να συρρικνώσει το εθνικό χρέος, το οποίο, όπως λέει, αποτελεί υπαρξιακή απειλή για το έθνος. Επέμεινε ότι οι Δημοκρατικοί θα είχαν επικρατήσει στις περσινές εκλογές χωρίς τη βοήθειά του. "Τέτοια αχαριστία"».

Στη συνέχεια, ο δισεκατομμυριούχος εξαπέλυσε μια σειρά επιθέσεων, εκ των οποίων και για τη σχέση του προέδρου των ΗΠΑ με τον κατηγορούμενο για βιασμούς, Επστάιν, ο οποίος αυτοκτόνησε στη φυλακή.

Ο Μασκ και ο Τραμπ είχαν σχηματίσει μια ισχυρή συμμαχία, με αποκορύφωμα ο δισεκατομμυριούχος της τεχνολογίας να κατέχει μια θέση-κλειδί στην κυβέρνηση. Το Τμήμα Κυβερνητικής Αποδοτικότητας του Μασκ, ή Doge, απασχόλησε έντονα τις πρώτες 100 ημέρες του Τραμπ, καθώς έκλεισε ολόκληρες υπηρεσίες και απέλυσε χιλιάδες κυβερνητικούς υπαλλήλους.

Δεν άργησαν, ωστόσο, να αρχίσουν οι εικασίες για το πότε - και πώς - οι δύο έντονες προσωπικότητες θα έρθουν τελικά σε ρήξη. Για λίγο, φάνηκε ότι αυτές οι προβλέψεις έπεσαν έξω. Ο Τραμπ στάθηκε στο πλευρό του Μασκ, ακόμη και όταν η δημοτικότητα του τελευταίου έπεφτε, όταν διαπληκτιζόταν με στελέχη της κυβέρνησης και όταν γινόταν βαρίδι σε αρκετές εκλογές-κλειδιά.

«Ο Ίλον και εγώ είχαμε μια υπέροχη σχέση», δήλωσε ο Τραμπ την Πέμπτη - ένα σχόλιο αξιοσημείωτο για τη χρήση του παρελθοντικού χρόνου.

Τώρα το ερώτημα είναι πώς θα συνεχιστεί η διαμάχη και αν θα πέσουν πραγματικά οι τόνοι μετά την επικοινωνία τους.

Την ίδια ώρα, οι Δημοκρατικοί αναρωτιούνται πώς να αντιδράσουν. Δεν φαίνονται πολύ πρόθυμοι να καλωσορίσουν τον Μασκ, που είναι πρώην δωρητής του κόμματός τους. Αλλά υπάρχει και το παλιό ρητό ότι ο εχθρός του εχθρού, είναι φίλος.



Πηγή: skai.gr

