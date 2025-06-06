Σφοδρή επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους και drones εξαπέλυσε η Ρωσία στην ουκρανική πρωτεύουσα κατά τη διάρκεια της νύχτας, σκοτώνοντας τουλάχιστον τέσσερις ανθρώπους, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους και τραυματίζοντας τουλάχιστον άλλα 20 άτομα.

Αν και η Ουκρανία πλήττεται κάθε βράδυ από ρωσικά drones και πυραύλους από τότε που ξεκίνησε η ρωσική εισβολή, η χώρα βρίσκεται σε ετοιμότητα μετά τις προειδοποιήσεις του Βλαντιμίρ Πούτιν ότι η Ρωσία θα απαντήσει στα ουκρανικά χτυπήματα που σημειώθηκαν την 1η Ιουνίου σε ρωσικές βάσεις. Δεν ήταν σαφές όμως αν η σημερινή επίθεση είναι η αναμενόμενη ή αν η Ρωσία θα απαντήσει τις επόμενες μέρες.

🔥 Chaos in Kyiv



🚨 #Russian strikes rocked #Kyiv overnight, hitting residential towers and injuring 16.



Emergency teams are clearing rubble and hunting for unexploded munitions as the city braces for more. pic.twitter.com/QUoG82RQxw — Rizwan Shah (@rizwan_media) June 6, 2025

Η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας ανέφερε ότι η πόλη είχε γίνει στόχος drones και πυραύλων κρουζ Kalibr.

Οι ισχυρές εκρήξεις αντηχούσαν σε όλη την πόλη. Πυρκαγιές που προκλήθηκαν από πτώση συντριμμιών και επιθέσεις με drones αναφέρθηκαν σε κτίρια σε όλο το Κίεβο, καθώς η Ουκρανία προσπαθούσε να αποκρούσει τη ρωσική επίθεση, δήλωσε ο επικεφαλής της Στρατιωτικής Διοίκησης της πόλης του Κιέβου, Τιμούρ Τκατσένκο.

🇷🇺🇺🇦💥 Violent explosions are now rocking the Ukrainian capital, Kyiv. pic.twitter.com/prIWh3ql8f — Defense Intelligence (@DI313_) June 5, 2025

Ο Τκατσένκο κατηγόρησε τη Ρωσία ότι έπληξε κατοικημένες περιοχές με την επίθεση λέγοντας ότι μη επανδρωμένα αεροσκάφη χτύπησαν τους επάνω ορόφους μιας πολυκατοικίας και προκάλεσαν πυρκαγιά στην περιοχή Νταρνίτσκι στην ανατολική πλευρά της πόλης, όπου, όπως είπε, ήταν πιθανές έκτακτες διακοπές ρεύματος. Είπε επίσης, ότι πυρκαγιά ξέσπασε και σε μια πολυκατοικία σε μια δυτική περιοχή. Θραύσματα drone εντοπίστηκαν σε τρεις περιοχές, διευκρίνισε.

Η λειτουργία του μετρό της πόλης διακόπηκε από τη ρωσική επιδρομή αφού προκάλεσε ζημιές σε ένα τρένο που διέσχιζε τους σταθμούς, ανέφερε η στρατιωτική διοίκηση της πόλης.

Αυτόπτες μάρτυρες του Reuters ανέφεραν μια σειρά από εκρήξεις αρκετά ισχυρές ώστε να τραντάξουν παράθυρα μακριά από τα σημεία πρόσκρουσης, και τουλάχιστον μία μεγάλη πυρκαγιά στο σημείο της πρόσκρουσης ενός drone. Ορισμένοι κάτοικοι του Κιέβου αναζήτησαν καταφύγιο σε σταθμούς του μετρό ή σε υπόγειους χώρους στάθμευσης.

Στη βορειοδυτική πόλη Λουτσκ – περίπου 60 μίλια από τα σύνορα με την Πολωνία – ρωσικές επιδρομές τραυμάτισαν πέντε ανθρώπους, έγραψε ο δήμαρχός της, Ιχόρ Πολίστσουκ, στο Telegram νωρίς την Παρασκευή.

Russia prides itself on being a great culture because of Dostoevsky, blah blah blah.



Guess where this footage of the aftermath of a Russian Shahed strike on Kyiv was filmed?



Answer: next to a library named after Dostoevsky!



Great Russian culture on full display! pic.twitter.com/ELBva9qndJ — Natalka (@NatalkaKyiv) June 6, 2025

Ξεχωριστά, μια ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε μια βιομηχανική εγκατάσταση στην πόλη Ένγκελς της νότιας Ρωσίας, δήλωσε ο κυβερνήτης της περιοχής την Παρασκευή.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μετά από τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον Βλαντιμίρ Πούτιν την Τετάρτη είπε ότι το Κρεμλίνο σχεδίαζε μια απροσδιόριστη απάντηση στην ουκρανική επίθεση σε ρωσικές αεροπορικές βάσεις.

Οι αναλυτές - και οι δυνάμεις αεράμυνας της Ουκρανίας - παρακολουθούν στενά το ενδεχόμενο η Ρωσία να αναπτύξει ορισμένα από τα πιο σύγχρονα όπλα της ως αντίποινα εναντίον του Κιέβου για τις τελευταίες επιθέσεις του.

Την ίδια ώρα, η ρωσική αεράμυνα κατέρριψε 174 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακοίνωσε την Παρασκευή το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.