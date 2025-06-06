Γυναίκα και τρία παιδιά έχασαν τη ζωή τους χθες Πέμπτη όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε πολυκατοικία 13 ορόφων στη Ντιγιάρμπακιρ, στο νοτιοανατολικό τμήμα της Τουρκίας, περιοχή με κυρίως κουρδικό πληθυσμό, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Diyarbakır'da 13 katlı bir binada çıkan yangında 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti#KurbanBayramı arefesinde yaşanan bu trajik olay beni çok üzdü



Ne yazıkki yakınları için bundan sonraki bayramlar hep bu acı dolu hatıralardan ibaret olacak. Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum pic.twitter.com/LVwYKQi2VL June 5, 2025

Ο κυβερνήτης της πόλης Μουράτ Ζορλούογλου δήλωσε πως η φωτιά εκδηλώθηκε περί τις 18:30 (τοπική ώρα).

«Πάνω από 30 άνθρωποι» απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από το δεκατριώροφο ακίνητο, ανάμεσά τους 17 που χρειάστηκε να εισαχθούν σε νοσοκομείο διότι είχαν υποστεί δηλητηρίαση από τον «πολύ πυκνό καπνό», πρόσθεσε.

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους –τρία παιδιά και μητέρα–, συμπλήρωσε, χωρίς να διευκρινίσει αν επρόκειτο για δικά της παιδιά.

Τοπικός βουλευτής, ο Μεμέτ Γκάλιπ Ενσαρίογλου, ξεκαθάρισε πάντως πως όλα τα θύματα ανήκαν πράγματι «στην ίδια οικογένεια».

Eğitilmemiş itfayeciler olay anına geç müdahale eden ekipler ve sonuç arafe günü giden dört can.. #Diyarbakır pic.twitter.com/EI3ezX1yFt — Elmas (@elmas_dnmz21) June 5, 2025

Σε πλάνα που γυρίστηκαν επιτόπου διακρίνονται σωστικά συνεργεία να απομακρύνουν εσπευσμένα κατοίκους με τη βοήθεια γερανών και φλόγες να υψώνονται από την οροφή.

Χθες βράδυ 10 άνθρωποι συνέχιζαν να νοσηλεύονται σε νοσοκομείο, σύμφωνα με τον κυβερνήτη. Η πυρκαγιά κατασβέστηκε.

Υποσχέθηκε πως θα ασκηθούν διώξεις σε βάρος όσων τυχόν ευθύνονται εξ αμελείας για την καταστροφή.

Diyarbakır Kayapınar Rojava Sitesi’nde ikamet ediyorum. Maalesef sitemizde çıkan yangında dumandan etkilenen, aralarında çocukların da bulunduğu 17 komşumuz hastanelere kaldırıldı. Ne yazık ki tedavi altındaki 2’si çocuk, 3 komşumuzu kaybettik.



Bayram arifesinde yaşanan bu… pic.twitter.com/zyFr9Itylq — Fatih HATİPOGLU (@hatipoglufatihx) June 5, 2025

Πηγή: skai.gr

