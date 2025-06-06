Λογαριασμός
Τέσσερις νεκροί εξαιτίας πυρκαγιάς σε πολυκατοικία 13 ορόφων στην Τουρκία (Βίντεο)

Μια γυναίκα και τρία παιδιά έχασαν τη ζωή τους, όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε πολυκατοικία 13 ορόφων στη Ντιγιάρμπακιρ, στο νοτιοανατολικό τμήμα της Τουρκίας

Φωτιά Τουρκία

Γυναίκα και τρία παιδιά έχασαν τη ζωή τους χθες Πέμπτη όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε πολυκατοικία 13 ορόφων στη Ντιγιάρμπακιρ, στο νοτιοανατολικό τμήμα της Τουρκίας, περιοχή με κυρίως κουρδικό πληθυσμό, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Ο κυβερνήτης της πόλης Μουράτ Ζορλούογλου δήλωσε πως η φωτιά εκδηλώθηκε περί τις 18:30 (τοπική ώρα).

«Πάνω από 30 άνθρωποι» απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από το δεκατριώροφο ακίνητο, ανάμεσά τους 17 που χρειάστηκε να εισαχθούν σε νοσοκομείο διότι είχαν υποστεί δηλητηρίαση από τον «πολύ πυκνό καπνό», πρόσθεσε.

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους –τρία παιδιά και μητέρα–, συμπλήρωσε, χωρίς να διευκρινίσει αν επρόκειτο για δικά της παιδιά.

Τοπικός βουλευτής, ο Μεμέτ Γκάλιπ Ενσαρίογλου, ξεκαθάρισε πάντως πως όλα τα θύματα ανήκαν πράγματι «στην ίδια οικογένεια».

Σε πλάνα που γυρίστηκαν επιτόπου διακρίνονται σωστικά συνεργεία να απομακρύνουν εσπευσμένα κατοίκους με τη βοήθεια γερανών και φλόγες να υψώνονται από την οροφή.

Χθες βράδυ 10 άνθρωποι συνέχιζαν να νοσηλεύονται σε νοσοκομείο, σύμφωνα με τον κυβερνήτη. Η πυρκαγιά κατασβέστηκε.

Υποσχέθηκε πως θα ασκηθούν διώξεις σε βάρος όσων τυχόν ευθύνονται εξ αμελείας για την καταστροφή.

